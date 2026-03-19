نتنياهو: ليس لإيران اليوم القدرة على تخصيب اليورانيوم ولا لصنع صواريخ بالستية

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعلن أن إيران فقدت القدرة على تخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ باليستية، مؤكدا أن أهداف الحرب تدمير البرامج النووية والصاروخية وتهيئة تغيير داخلي، مع استمرار العمليات حتى تحقيق ذلك.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافيّ، هو الثاني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، إنه ليس لإيران اليوم، القدرة على تخصيب اليورانيوم، ولا لصنع صواريخ بالستية.

وفي ما يتعلق بأهداف الحرب على إيران، ذكر نتنياهو في مؤتمر صحافيّ لوسائل الإعلام الأجنبية، استهلّه باللغة العبرية، أن إسرائيل تركّز على ثلاثة أهداف: "حظر البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وتهيئة الظروف التي تُمكّن الشعب الإيراني من أخذ زمام مصيره بأيديه".

وقال إن المرشد الإيراني الأعلى الذي اغتيل في بداية الحرب، علي خامنئي، " كان قد أمر بتجديد برامج الصواريخ والبرنامج النووي، ودفنها في أعماق الأرض. ونحن لا نعمل فقط على تدمير ما تبقى من الصواريخ وهي قليلة، بل على تدمير الصناعات التي تُمكّن من إنتاج هذه البرامج".

وتابع: "الآن، بعد عشرين يومًا، أستطيع أن أؤكد لكم أن إيران لا تملك أي إمكانية لتخصيب اليورانيوم، ولا لإنتاج صواريخ باليستية".

وأضاف نتنياهو أنه "من السابق لأوانه التكهّن بما إذا كان الشعب الإيراني سيستغل الظروف التي نهيئها للخروج إلى الشوارع، وآمل أن يحدث ذلك؛ لكن الأمر مرهون بهم وحدهم".

ووفقًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن الحرب، ستستمرّ "طالما استدعت الحاجة".

وفيما قال نتنياهو ذلك بالعبرية، قال بالإنجليزية إن الحرب "ستنتهي أسرع بكثير مما يتصور الناس".

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إنه قال لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بألّا يضرب منشآت الطاقة في إيران، لكن الأخير، "فعل ذلك".

وذكر ترامب في المكتب البيضوي خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي: "قلت لنتنياهو لا تضرب منشآت الطاقة، لكنه فعل ذلك". وأضاف ردا على سؤال لصحافي: "نعم، هذا صحيح. أبلغته (وجوب) عدم القيام بذلك، ولن يفعل هذا الأمر بعد الآن".

وقال الرئيس الأميركي إنه لن ينشر جنودا في إيران بعد ثلاثة أسابيع من شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

وكان نتنياهو قد قال، الخميس الماضي، في أوّل كلمة يلقيها للجمهور الإسرائيليّ منذ بدء الحرب على إيران، ثمّ تصعيد العدوان على لبنان؛ إن إسرائيل حقّقت إنجازات تغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط، وما يتجاوزه.