هجمات صاروخية على إسرائيل واستهداف منشآت طاقة بالخليج

تشهد المواجهة بين إيران وإسرائيل تصعيدا متسارعا مع تبادل مكثف للهجمات الصاروخية واتساع نطاقها ليشمل مناطق متعددة في المنطقة، إلى جانب استهداف منشآت طاقة في الخليج وتزايد المخاوف من انزلاق الصراع نحو أبعاد إقليمية أوسع، وسط تحركات عسكرية وسياسية متزامنة

تتواصل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران للأسبوع الثالث، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية واتساع رقعتها الجغرافية.

ورصد إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الجليل والجولان وطبريا وعكا وحيفا ومحيطها، بالتزامن مع سماع انفجارات في الشمال، وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة.

كما تكررت الهجمات الصاروخية خلال ساعات الخميس لتشمل مناطق في وسط وجنوب البلاد ومستوطنات الضفة الغربية، مع الإشارة إلى إطلاق صاروخ انشطاري باتجاه تل أبيب، في واحدة من عدة رشقات خلال اليوم.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ ضربات ضد أهداف بحرية إيرانية، فيما أعلنت طهران تعرض منشآت في حقل "بارس الجنوبي" ومنطقة عسلوية لهجمات تسببت بأضرار في البنية التحتية النفطية.

كما استهدفت إيران مدينة رأس لفان الصناعية في قطر بصواريخ أدت إلى حرائق وأضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية، ما يشير إلى انتقال المواجهة تدريجياً نحو قطاع الطاقة الحيوي في المنطقة.

وعلى صعيد العمليات العسكرية الأوسع، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أميركية وتجمعات إسرائيلية بصواريخ متعددة، في حين منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، الضوء الأخضر لتوسيع سياسة الاغتيالات ضد مسؤولين إيرانيين.

سياسيا، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن الثقة بإيران تضررت بشكل كامل نتيجة سلوكها تجاه دول الجوار، مؤكدا أن بلاده ستتخذ جميع الوسائل الممكنة لوقف ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية، في ظل إدانات خليجية متزايدة للهجمات التي طالت منشآت الطاقة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طلبت ميزانية تتجاوز 200 مليار دولار لمواصلة العمليات المرتبطة بالحرب، مع تقديرات تشير إلى تجاوز كلفة الحرب 11 مليار دولار خلال أسبوعها الأول فقط، ما يعكس العبء المالي المتزايد للمواجهة المستمرة.