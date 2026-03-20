بعد استهدافها صحافيين في لبنان واستدعاء سفيرها: إسرائيل تهاجم روسيا

سجال دبلوماسي حاد بين موسكو وتل أبيب عقب استهداف صحافيين جنوبي لبنان، مع تبادل اتهامات بين الطرفين حول المسؤولية والانحياز في ظل الحرب الإقليمية؛ إسرائيل تنتقد "سلوك روسيا أحادي الجانب ودعمها لإيران".

وجّهت إسرائيل، اليوم الجمعة، انتقادات حادة لروسيا، متهمة إياها بالانحياز إلى إيران وتجاهل الهجمات التي تستهدفها، وذلك عقب استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية استهداف صحافيين خلال غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "سفير إسرائيل لدى روسيا، عوديد يوسف، التقى نائب وزير الخارجية الروسي بوريسينكو"، حيث ادعى أنه "تم تقديم تحذير مسبق لنشاط الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدث عند معبر القاسمية على نهر الليطاني".

وأضاف البيان أن السفير "شدد على أن أي محاولة لنسب الحادث إلى استهداف متعمد لصحافيين هي أمر سخيف وبعيد عن الواقع"، في إشارة إلى الاتهامات الروسية. كما نقلت الخارجية الإسرائيلية عن السفير قوله إنه "انتقد السلوك الأحادي الجانب لروسيا خلال العملية، ودعمها لإيران، وغياب أي إدانة روسية لإطلاق النار المتعمد من قبل النظام الإيراني وحزب الله على تجمعات مدنية في إسرائيل".

صاروخ إسرائيلي على جسر القاسمية في جنوب لبنان يؤدي إلى إصابة مراسل ومصور "روسيا اليوم"

في المقابل، كانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفير الإسرائيلي في موسكو، الجمعة، بعد استهداف صحافيين يعملان لصالح قناة "آر تي" خلال غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، الخميس، حيث أصيب المراسل الإيرلندي ستيف سويني والمصور اللبناني علي سبيتي بجروح طفيفة أثناء تسجيل تقرير قرب جسر القاسمية.

وأظهرت مشاهد من الموقع سقوط الصاروخ على بعد أمتار قليلة من الصحافيين، فيما أظهر توثيق الاعتداء الإسرائيلي أن الهجوم وقع رغم ارتداء الصحافيين سترات تُظهر بوضوح صفتهما الصحافية.

وفي بيان رسمي، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الغارة بأنها "متعمّدة ومستهدفة"، مشددة على أنها وقعت في موقع "لا يوجد فيه أي نشاط عسكري"، ومعتبرة أن ما جرى يشكل "انتهاكًا فظًا لقواعد القانون الدولي".

وأكدت زاخاروفا أن موسكو "تصرّ على أن تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقًا شاملاً في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل"، وهو ما سبق أن أعلنت عنه قبل تنفيذ خطوة استدعاء السفير الإسرائيلي.