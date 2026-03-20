تقرير: ترامب يبحث السيطرة على جزيرة خرج أو احتلالها لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز

تبحث إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية، للضغط لفتح مضيق هرمز، مع تعزيزات عسكرية وغارات تمهيدية، وسط مخاطر كبيرة وعدم ضمان خضوع طهران، أو تحقيق أهداف واشنطن من العملية المحتملة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، وموقع "أكسيوس" الأميركيّ، اليوم الجمعة.

ونقلت القناة 12 عن أربعة مصادر وصفتها في تقرير بالمطّلعة، أن إدارة ترامب "تبحث خططًا لاحتلال أو فرض حصار على جزيرة خرج الإيرانية في محاولة للضغط على النظام الإيراني، لإعادة فتح مضيق هرمز".

وأشار التقرير إلى أن ترامب "لا يستطيع إنهاء الحرب، على الأقل وفقًا لشروطه، حتى يكسر الحصار الإيراني المفروض على الملاحة في المضيق. وفي الوقت نفسه، تشهد أسعار الطاقة العالمية ارتفاعًا حادًا"، مضيفا أن "عملية السيطرة على جزيرة خرج، التي تقع على بعد نحو 25 كيلومترًا من الساحل، وتُصدّر نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية؛ قد تُعرّض القوات الأميركية للخطر".

لذا، "لن تُقدم الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة، إلا بعد أن يُضعف الجيش الأميركي القدرات العسكرية الإيرانية، حول مضيق هرمز". وفي هذا الصّدد ذكر مصدر لم يسمّه التقرير: "نحتاج إلى شهر تقريبًا لإضعاف الإيرانيين بالغارات الجوية، والسيطرة على الجزيرة، ومحاصرتهم، واستخدام ذلك في المفاوضات".

ويتطلّب هذا التحرّك المحتمل تعزيزات إضافية. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن ثلاث وحدات من مشاة البحرية في طريقها بالفعل إلى المنطقة، وإن البيت الأبيض والبنتاغون ييحثان إرسال المزيد من القوات.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، إن "ترامب يريد فتح مضيق هرمز. إذا تطلّب الأمر جزيرة خرج لتحقيق ذلك، فسيتمّ. وإذا قرر اجتياح الجزيرة من الساحل، فسيتم ذلك أيضًا؛ لكن القرار لم يُتخذ بعد".

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركيّ، كان قد خطط في البداية، لإنهاء الحرب قبل زيارته المقرّرة إلى الصين في أواخر آذار/ مارس. وأفاد مصدران بأن الأزمة في مضيق هرمز "أجبرته على تأجيل الزيارة، وإطالة أمد الحرب، أكثر مما كان مخططًا له".

خضوع طهران غير مضمون حال السيطرة على الجزيرة

وشنّ الجيش الأميركي غارات جوية مكثفة على عشرات الأهداف العسكرية في جزيرة خرج، كان الهدف من الهجوم توجيه "تحذير" لإقناع إيران بفتح المضيق، ولكنه كان وفق التقرير "خطوة تمهيدية لإضعاف القدرات العسكرية للجزيرة، ووضع الأسُس لعملية بريّة محتملة".

وأفادت ثلاثة مصادر بأن البيت الأبيض والبنتاغون، "يبحثان بجدية احتلال الجزيرة بقوات بريّة"، فيما "ثمّة خيار آخر، يتمثّل في فرض حصار بحريّ، ومنع ناقلات النفط من الوصول إلى الجزيرة لتحميل النفط الإيراني للتصدير".

وقال أحد المصادر إنه طُلب من المستشارين في البنتاغون، مراجعة "شرعية" هذه الإجراءات.

وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من أهمية جزيرة خرج لاقتصاد النفط الإيراني، فليس هناك ما يضمن أن السيطرة عليها، ستؤدي إلى موافقة طهران على شروط ترامب".

وبالإضافة إلى قوّة قوامها نحو ألفين و500 جندي من مشاة البحرية الأميركية، والتي ستصل إلى المنطقة خلال أيام، هناك وحدتان أخريان من مشاة البحرية بحجم مماثل في طريقهما إلى المنطقة.

وقال مسؤول أميركي وصفه التقرير برفيع المستوى، إن البيت الأبيض والبنتاغون يناقشان أيضا تعزيزات إضافية بآلاف الجنود، لكن لم يُتخذ قرار نهائيّ بشأن ذلك.