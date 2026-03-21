كاتس: سنصعّد هجماتنا في إيران والحرب ستستمرّ طالما استدعت الحاجة

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن تل أبيب وواشنطن ستصعّدان الهجمات في إيران، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ الحرب ستستمرّ، طالما استدعت الحاجة ذلك.

وعقد وزير الأمن الإسرائيلي، اجتماعًا لتقييم الوضع مع نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، تامير ياداي، ورئيس الاستخبارات العسكرية، شلومي بيندر، والمدير العام لوزارة الأمن، أمير بارام، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، صباح السبت.

وخلال تقييم الوضع، قال كاتس إنّ "هذا الأسبوع سيشهد تصاعدًا ملحوظًا في حدة الهجمات التي سيشنها الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية ضد النظام الإيراني، وضد البنى التحتية التي يعتمد عليها".

وأضاف كاتس أن "الجيش الإسرائيلي قوي، والجبهة الداخلية الإسرائيلية قوية، ولن نتوقف حتى تتحقق جميع أهداف الحرب".

وفي وقت لاحق، وصل كاتس إلى ريشون لتسيون، التي شهدت سقوط رؤوس صاروخية إيرانية في أكثر من موقع، وقال إنه "تم تسجيل 11 موقعا في المدينة".

وسُئل كاتس عمّا إذا كانت الحرب ضد إيران ستستمر خلال عيد الفصح اليهوديّ، فأجاب: "سيستمرّ القتال طالما استدعت الحاجة ذلك".

وأضاف أن "قوة الجبهة الداخلية هي التي تُمكّننا من الاستمرار، وسنواصل حتى تحقيق الأهداف".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال أول من أمس الخميس، في مؤتمر صحافيّ، هو الثاني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، إنه ليس لإيران اليوم، القدرة على تخصيب اليورانيوم، ولا لصنع صواريخ بالستية.

وفي ما يتعلق بأهداف الحرب على إيران، ذكر نتنياهو في مؤتمر صحافيّ لوسائل الإعلام الأجنبية، استهلّه باللغة العبرية، أن إسرائيل تركّز على ثلاثة أهداف: "حظر البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وتهيئة الظروف التي تُمكّن الشعب الإيراني من أخذ زمام مصيره بأيديه".