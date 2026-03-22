زامير يصادق على خطط لتعميق التوغل البري والهجمات بلبنان: المعركة مع حزب الله لا تزال في بدايتها

صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خطط لتعميق التوغل البري والهجمات في لبنان، مع استمرار تصاعد حدة الحرب إثر انضمام حزب الله مطلع الشهر الجاري إلى جانب إيران ردا على الحرب الإسرائيلية – الأميركية المندلعة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وقال زامير أثناء تواجده في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، إن "إيران هي جهدنا الرئيس، والجبهة الشمالية جبهة رئيسة إضافية وهما مرتبطتان ببعضهما البعض"، مضيفا أن "حزب الله يشكل ذراعا رئيسا لنظام الإرهاب الإيراني، وقد ارتكب خطأ فادحا عندما اختار الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل. هذا الخيار يضر به وبالدولة اللبنانية بأكملها".

وأضاف "الرسالة واضحة: لا يوجد مكان آمن للنظام ووكلائه، وكل تهديد لمواطني دولة إسرائيل سيواجه برد حازم ودقيق وقوي".

وعدد زامير "في الأسابيع الأخيرة حققنا إنجازات كبيرة، فقد هاجمنا أكثر من ألفي هدف واستهدفنا عشرات مخازن الأسلحة، وقضينا على مئات ’المخربين’"، معتبرا أن "المعركة ضد حزب الله بدأت للتو، وعند انتهائها في إيران سيبقى حزب الله وحيدا ومعزولا. إنها معركة طويلة ونحن مستعدون لها".

وتابع "نحن الآن نستعد لتعميق التوغل البري والضربات وفق خطة منظمة. لن نتوقف حتى إبعاد التهديد عن الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان الشمال، وبالتوازي مع الهجمات يعزز الجيش خط الدفاع الأمامي لحماية سكان الشمال".

وختم زامير بالقول "نحن مستعدون لمعركة طويلة، وسنواصل العمل بقدر ما يلزم هجوميا ودفاعيا، لضمان أمن سكان الشمال على المدى البعيد".

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، إنه بدأ تحقيقا في احتمال مقتل مواطن بنيران قواته في بلدة "مسغاف عام" الحدودية في وقت سابق الأحد، بعدما أفيد بأن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان واستهدف مركبة ما أسفر عن قتيل.