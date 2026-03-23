لجنة المالية بالكنيست تصادق على ميزانية الدولة للعام 2026

الهيئة العامة للكنيست ستصوت الخميس على الميزانية، بحجم 699 مليار شيكل، بينها 142 مليار شيكل لميزانية الأمن و151.81 مليار شيكل لتسديد ديون، 97 مليار شيكل ميزانية وزارة التربية والتعليم، 63 مليار شيكل ميزانية وزارة الصحة

صادقت لجنة المالية في الكنيست على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2026، صباح اليوم الإثنين، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وستكون الميزانية بعد تعديلها في أعقاب الحرب على إيران بحجم 699 مليار شيكل.

وجرت المصادقة على الميزانية صباح اليوم في ختام مداولات متواصلة منذ أمس، وصوّت أعضاء اللجنة على بنود الميزانية ورفضوا آلاف التحفظات التي قُدمت ضدها.

وبموجب ميزانية الدولة المعدلة، فإن مبلغ بند تسديد الديون في الميزانية 151.81 مليار شيكل، وأضيف 30 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن ليصبح حجمه 142 مليار شيكل وسط توقعات بارتفاع حجمها خلال العام الحالي.



ويبلغ حجم ميزانية وزارة التربية والتعليم 97 مليار شيكل، وميزانية مؤسسة التأمين الوطني 64 مليار شيكل، وميزانية وزارة الصحة 63 مليار شيكل.

وحسب بيان لجنة المالية، فإن بإمكان الحكومة إنفاق 850 مليار شيكل في العام 2026، وهذا المبلغ مؤلف من ميزانية عادية بمبلغ 621 مليار شيكل، وميزانية تطوير وحساب رأس المال بمبلغ 228 مليار شيكل، وميزانية إنفاق بمبلغ 77 مليار شيكل مشروط بدخل خلال السنة المالية، وميزانية تعهدات بمبلغ 196 مليار شيكل.

ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون ميزانية الدولة بالقراءة الثانية والثالثة يوم الخميس المقبل، إذ يلزم القانون يسن الميزانية نهائيا حتى موعد أقصاها نهاية آذار/مارس الجاري، وإلا فإن الكنيست ستُحل أوتوماتيكيا ويتم التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة.