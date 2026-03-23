هجمات واسعة تستهدف طهران ورشقات صاروخية على إسرائيل

مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يومها الـ24، يتواصل التصعيد العسكري وتبادل القصف بين الجانبين، في ظل اتساع رقعة المواجهات وتعدد الجبهات المرتبطة بها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الصاروخية الخامسة والسبعين، مستهدفا الجبهة الداخلية الإسرائيلية برشقات صاروخية، من بينها صواريخ انشطارية، في حين رد الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن شن موجة واسعة من الهجمات على بنى تحتية داخل العاصمة طهران.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار في ثمانية مواقع نتيجة سقوط شظايا صواريخ إيرانية في مناطق وسط البلاد، إضافة إلى مناطق في الجليل الأعلى ومدينة صفد. كما أشارت إلى إصابة 48 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان.

في المقابل، سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض أهداف معادية. كما أعلنت دول في الخليج، من بينها الكويت والإمارات، التصدي لهجمات نسبت إلى إيران.

وفي طهران أيضا، أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات أعقبت ضربات جوية استهدفت عدة مناطق داخل العاصمة، حيث تم تحديد خمس مناطق شهدت هذه الهجمات، وسط تقارير عن سماع أصوات انفجارات عنيفة.

سياسيا، يترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإيران بشأن فتح مضيق هرمز، ملوحًا باستهداف قطاع الطاقة الإيراني في حال عدم الاستجابة خلال 48 ساعة، وهو ما يضيف عامل ضغط إضافي على مسار التصعيد.

في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني من أي استهداف لمحطات الكهرباء داخل إيران، مؤكدا أن الرد سيشمل ضرب محطات الكهرباء التابعة لإسرائيل، إضافة إلى منشآت في دول المنطقة التي تزود القواعد الأميركية بالطاقة، مع التلويح باستهداف بنى تحتية اقتصادية وصناعية وقطاع الطاقة المرتبط بمصالح أميركية، في حال استمرار التصعيد.