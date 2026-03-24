إصابات بهجوم صاروخي على تل أبيب وقتلى بغارات على إيران

تشير التطورات إلى اتساع رقعة المواجهة لتشمل ضربات متبادلة تطال مواقع داخل إيران وأهدافا في إسرائيل، مع دخول منشآت حيوية ضمن دائرة الاستهداف وارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، في ظل تعثر المساعي السياسية وغياب مؤشرات لتهدئة قريبة.

تتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في ظل تصعيد عسكري متبادل، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود محادثات مع طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وهو ما نفته إيران.

وخلال ساعات الليل والفجر، استمرت الغارات الأميركية والإسرائيلية على أهداف مدنية وحيوية داخل إيران، ما أدى إلى مزيد من الخسائر البشرية والمادية، خصوصا في منشآت الطاقة، في وقت وسعت فيه إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

وفي اليوم الـ25 من الحرب، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم واسع على إسرائيل عبر إطلاق الموجة الـ78 من عمليات "الوعد الصادق 4"، ما تسبب بسماع دوي انفجارات في مناطق واسعة شملت تل أبيب الكبرى وبئر السبع والنقب والقدس، إضافة إلى مناطق في الشمال والوسط، وسط أنباء عن إصابات وأضرار في مبان نتيجة سقوط شظايا صاروخية.

وأفادت تقارير بأن أحد الصواريخ التي استهدفت تل أبيب كان صاروخا انشطاريا يحتوي على رأس حربي متشظٍ، تفرقت منه عدة قنابل تسببت بإصابة 6 أشخاص بجروح وألحقت أضرارا بمبنى سكني مكون من أربعة طوابق، فيما تواصلت عمليات التمشيط في المناطق المتضررة.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أنه تم نقل 4829 مصابا إلى المستشفيات منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن 111 منهم لا يزالون يتلقون العلاج حتى الآن. كما أوضحت أن المستشفيات استقبلت 122 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار تداعيات التصعيد العسكري.

وفي الداخل الإيراني، سُجلت انفجارات في طهران، بينما ذكرت وكالة فارس أن هجمات معادية استهدفت منشأتين للغاز في أصفهان وخرمشهر، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من المنشأتين ومنازل مجاورة.

كما أفادت تقارير بوقوع 6 قتلى و9 جرحى في هجوم أميركي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية، في ظل استمرار اتساع رقعة التصعيد بين الجانبين.