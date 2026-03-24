اتهام مستوطنين شقيقين من منطقة القدس بالتجسس لصالح إيران

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحتي اتهام ضد مستوطنين إسرائيليين شقيقين في منطقة القدس في قضية "تجسس خطيرة" لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل حصولهما على عملات رقمية بمبلغ يزيد عن 100 ألف شيكل، حسبما جاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وحققت في القضية الوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية في لواء المستوطنات في الضفة الغربية والشاباك، حيث اعتقل المتهمان، وهما في العشرينات من عمريهما، في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتعالى خلال التحقيق معهما أنه خلال الأشهر التي سبقت اعتقالهما كانا على اتصال مع جهات في الاستخبارات الإيرانية ونفذا مهمات أمنية مختلفة، وكانا يعلمان أنهما يعملان بتوجيه إيراني.

وقُدمت لائحتا اتهام ضدهما في نهاية التحقيق، في شباط/فبراير، بعد جمع أدلة ضدهما، وتم فرض أمر حظر نشر حول القضية خشية المس بأمن الدولة، ورُفع حظر النشر، اليوم، وسمحت المحكمة بالنشر عن تقديم لائحتي الاتهام إلى المحكمة المركزية في القدس.

وأجرت الشرطة والشاباك تحقيقا سريا قبل اعتقال المتهمين، قاد إلى كشف أساليب عمل ذكية في تجنيد جهة أجنبية لمواطنين إسرائيليين.

وجاء في لائحة الاتهام أنه خلال العام 2015، أجرى أحد المتهمين اتصالا مع مسؤول إيراني بواسطة تطبيق تلغرام ووافق على تنفيذ مهمات مختلفة لصالحه مقابل أموال تم تحويلها إليه بعملات رقمية، ولاحقا ضم المتهم شقيقه إلى عملياته وعمل الاثنان سوية طوال فترة وفيما هما يعلمان طبيعة الجهة التي يتخابران معها.

ونقل المتهمان إلى العميل الإيراني مضامين ومعلومات ذات طبيعة أمنية، وتقمسا شخصيات أشخاص آخرين، بينها شخصية جندي في الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، وإنشاء صور كاذبة من خلال استخدام وسائل تكنولوجية متطورة وبضمنها أدوات ذكاء اصطناعي.

وأضافت لائحة الاتهام أن المتهمين أنتجا وثائق كاذبة وزودا معطيات مختلفة وأماكن مواقع، قسم منها لم يكن موثوقا بالضرورة لكنه كان ينطوي على احتمال لاستخدام الجهة المعادية.

وجاء في بيان الشرطة أنه مع تقدم التحقيق تمكن المحققون من متابعة عمليات المتهمين وجمع قاعدة أدلة كبيرة واعتقالهما.

ونسبت لائحة الاتهام للمتهمين ارتكاب مخالفات التواصل مع عميل أجنبي، نقل معلومة إلى العدو، نقل معلومة من شأنها أن تعود بفائدة للعدو وتقمس شخصية شخص آخر.