تقديرات إسرائيلية تتحدث عن "محاولات غير مسبوقة" لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم، مع اقتراب ما تصفه بـ"ذروة التهديد" قبيل عيد الفصح اليهودي، وتأكيد استمرار هذه الجهود حتى في حال وقف إطلاق النار مؤقت مع إيران.

حذّر مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، من تصاعد غير مسبوق في ما وصفه بمحاولات إيرانية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم، مشددا على أن هذه الجهود "لن تتوقف" حتى في حال التوصل إلى تهدئة مؤقتة مع إيران.

جاء ذلك في إحاطة لوسائل الإعلام إسرائيلية، حيث قال المسؤول، الذي يشغل منصبًا في مقر مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي، إن "عدد المحاولات التي تسعى إيران إلى تنفيذها لاستهداف إسرائيليين ويهود في العالم هو غير مسبوق".

وأضاف أن "حتى أصحاب الخبرات والمخضرمين في الأجهزة الأمنية لا يتذكرون جهودًا وأحجامًا كهذه لاستهداف إسرائيليين في الخارج"، معتبرًا أن هناك "دافعية إيرانية في ذروتها لتحقيق إنجازات في كل مكان، ومن دون قيود".

وقال المسؤول إن "مستوى التهديد مرتفع جدًا، ومنذ بداية الحرب لم يتراجع بل ازداد"، مضيفًا أن التقديرات تشير إلى أن المرحلة الحالية تقترب من "ذروة التهديد"، في ظل مخاوف من "محاولة تنفيذ عمليات مركزة تحديدًا خلال فترة عيد الفصح" اليهودي.

وادعى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "أحبطت عشرات العمليات في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "معظم هذه العمليات لا يتم نشرها في وسائل الإعلام"، وأن هناك "جهودًا غير مسبوقة، عابرة للقارات، لإحباط محاولات تنفيذ عمليات".

وادعى أن الجهات الإيرانية "لم تعد تُولي أهمية كبيرة لمسألة الغطاء أو الواجهة"، على خلاف ما كان في السابق، وأن "التركيز بات منصبًا على تنفيذ عمليات بأي ثمن"، وأشار المسؤول إلى أن أجهزة الأمن تفحص ما إذا كانت حوادث تخريب استهدفت كنُسًا يهودية في دول مختلفة، من بينها كندا، مرتبطة بإيران.

وقال في هذا السياق: "لن يكون مفاجئًا إذا اكتشفنا أن الإيرانيين يقفون وراء هذا الأمر"، معتبرًا أن المؤشرات "لا تبدو مجرد مصادفة"، وأنه "من غير المستبعد أن تُظهر التحقيقات أن جهات إيرانية تقف وراء هذه الأحداث، حتى في حال تبنّيها من قبل جهات غير معروفة، في محاولة لخلق واجهة جديدة".

وفي ما يتعلق بـ"تهديدات" من حركة حماس، قال المسؤول إن الحركة "تنشط منذ سنوات في الخارج بطرق مختلفة"، مضيفًا أن جميع الجهات التي تسعى "لإلحاق الضرر بإسرائيل واليهود، تعمل في هذه المرحلة بشكل مكثف لتنفيذ عمليات حيثما أمكن".

وأضاف أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود "نشاط وتهديدات في مختلف قارات العالم"، في ظل ما وصفه بـ"عمل متواصل على مدار الساعة" لمختلف الأجهزة الأمنية، يشمل "تقييمات متواصلة، وتعزيز إجراءات الحماية، إلى جانب نشاط استخباري لإحباط العمليات".

وفيما لم يُذكر ذلك بشكل صريح في وثيقة التحذير التي نشرها مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، في وقت سابق اليوم، أشار المسؤول إلى أن مقر مكافحة الإرهاب يدعو الإسرائيليين الموجودين في تايلاند والفلبين والهند إلى توخي حذر مضاعف.

وقال إن التقديرات تشير إلى أن "الجهات الإيرانية وجهات أخرى تعتبر هذه الفترة فرصة"، في ظل تزامن الحرب مع عيد الفصح، ما يرفع احتمالات "استهداف تجمعات إسرائيلية ويهودية في الخارج". ودعا الإسرائيليين إلى "تجنب الأماكن غير المؤمّنة، والمواقع المفتوحة، وكل موقع لا تتوفر فيه إجراءات حماية كاملة".

وأضاف: "هناك عشرات آلاف الإسرائيليين في هذه المنطقة، ونحن نرصد أيضًا بنى تحتية وقدرات إيرانية هناك". كما دعا إلى تجنب التواجد في أماكن يُعرف أنها تضم تجمعات إسرائيلية ويهودية، خصوصًا في الدول المحيطة بإيران، بما يشمل أذربيجان، جورجيا، تركيا، الإمارات ودول الخليج، إضافة إلى جنوب شرق آسيا.

كما حذّر من التوجه إلى مناطق سياحية في سيناء، رغم السماح بالوصول إلى مطاري طابا في مصر والعقبة في الأردن، مشيرًا إلى أن "مستوى التهديد في سيناء مرتفع بشكل خاص خلال هذه الفترة".

وشدد على أن "جهود تنفيذ العمليات في الخارج ستستمر حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار"، مضيفًا: "قد نشهد تراجعًا في المواجهة المباشرة، لكن محاولات تنفيذ عمليات في الخارج ستتواصل بشكل مؤكد".