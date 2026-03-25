نتنياهو: تفكيك حزب الله هدف قائم والعمل جارٍ لتغيير الوضع في لبنان

نتنياهو يربط نزع سلاح حزب الله بالحرب المستمرة مع إيران ويتعهد بتغيير الواقع في لبنان بشكل جذري، بالتوازي مع تصعيد ميداني يشمل إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقال قيادي مزعوم في "الكتائب اللبنانية" خلال عملية خاصة في مزارع شبعا.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن مسألة تفكيك حزب الله ونزع سلاحه تُعد هدفًا مركزيًا في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ارتباط ذلك بالحرب الأوسع مع إيران التي أكد أنها لا تزال مستمرة وفي أوجها، مشددًا على أن حكومته عازمة على تغيير الواقع في لبنان.

وجاءت تصريحات نتنياهو، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقده مع منتدى المديرين العامين للوزارات ورؤساء السلطات المحلية في المناطق الحدودية مع لبنان، وقال إن "مسألة تفكيك حزب الله تقف أمام أعيننا"، على حد تعبيره.

وأضاف أن ذلك "مرتبط أيضًا بالحرب الشاملة مع إيران، التي لا تزال في أوجها خلافًا لما يُنشر في وسائل الإعلام"، على حد قوله. وتابع نتنياهو: "لقد عزمنا على القيام بكل ما يلزم لتغيير الوضع في لبنان بشكل جذري".

وادعى نتنياهو أنه أصدر توجيهات بـ"زيادة الميزانيات" المخصصة للمناطق الحدودية مع لبنان شمالي البلاد، بما يشمل "إعادة التأهيل، والتعامل مع السكان، وغيرها من الاحتياجات".

وأضاف أنه يطلب من رؤساء السلطات المحلية "القيام بكل ما يمكن لمنع مغادرة وإخلاء البلدات" الحدودية، مشيرًا إلى وجود "احتياجات خاصة" لدى كبار السن وذوي الإعاقة، وداعيًا إلى "تقديم حلول في الوقت الحقيقي".

وفي ما يتعلق بالمبادئ التي توجه العمل العسكري، قال نتنياهو إن حزب الله بنى، على مدى نحو 40 عامًا، "ترسانة من 150 ألف صاروخ وقذيفة"، مضيفًا أن هذه الترسانة كانت "موجهة نحو الجليل ومدن إسرائيل"، وتهدف إلى "تحويلها إلى أنقاض".

وادعى أن هذا التهديد "أُزيل في معظمه"، لكنه أشار إلى أنه "لا يزال هناك المزيد من العمل". وأضاف أن إسرائيل كانت تواجه أيضًا "تهديدًا باجتياح بري"، عبر "آلاف المقاتلين من قوة رضوان"، سواء "فوق الأرض أو تحتها"، على حد تعبيره، وقال إن هذا التهديد "أُزيل ولم يعد قائمًا".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "أنشأ حزامًا أمنيًا فعليًا" يمنع التسلل البري إلى الجليل، وأنه يعمل على "توسيعه"، بهدف "إبعاد تهديد الصواريخ المضادة للدروع" عن البلدات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، بينما إيران أضعف من أي وقت مضى"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن إيران "لا تزال تحاول بوسائل مختلفة"، لكنه اعتبر أن "نمط التعامل مع إسرائيل قد تغيّر".

وأضاف أن "دول المنطقة تقول ذلك"، على حد قوله، معتبرًا أن الوضع الحالي "يخلق فرصًا لتحالفات لم يكن من الممكن تخيلها"، نتيجة "تقدير قوة إسرائيل، وعزم الجيش، وصمود المواطنين".

وختم بالقول إن "هناك تقييمًا مختلفًا تمامًا لقوة إسرائيل ودورها في المنطقة"، مضيفًا أن هذا الأمر "ينطبق على الشرق الأوسط عمومًا، وعلى الشمال بشكل خاص، وعلى التحديات التي تعاملنا معها هناك".

وعلى صلة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اعتقل ما وصفه بقائد خلية في تنظيم "الكتائب اللبنانية"، خلال عملية ليلية خاصة نفذتها وحدة "إيغوز" في منطقة مزارع شبعا جنوبي لبنان، مشيرًا إلى أن العملية جاءت بعد متابعة استخبارية، وأن المعتقل نُقل إلى داخل إسرائيل للتحقيق.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قوات وحدة "إيغوز" العاملة تحت قيادة الفرقة 210، نفذت عملية ليلية "خاصة" في منطقة "جبل دوف"، في إشارة إلى مزارع شبعا جنوبي لبنان، الثلاثاء أسفرت عن اعتقال من وصفه البيان بأنه "قائد خلية" في تنظيم "الكتائب اللبنانية".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن التنظيم المذكور - "الكتائب اللبنانية" - "ممول من حزب الله ومرتبط به بشكل مباشر"، مضيفًا أن عناصره يشاركون في تنفيذ مخططات "تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي". وأضاف البيان أن العملية جاءت "بعد متابعة استخبارية مطولة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المتابعة أو ملابسات تنفيذها.

وأشار الجيش إلى أنه جرى نقل المعتقل إلى داخل إسرائيل لمواصلة التحقيق معه لدى الوحدة 504، وهي وحدة مختصة بتشغيل العملاء والتحقيقات الميدانية. كما ذكر البيان أنه جرى خلال العملية ضبط "وسائل قتالية" في منزل المعتقل، شملت أسلحة وقنابل دخانية، من دون توضيح طبيعة هذه المضبوطات أو حجمها.

وشنّت إسرائيل، صباح الأربعاء، غارات جديدة على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام، في وقت أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجمات على قوات إسرائيلية في قرى حدودية وفي شمال إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في سياق توسع المواجهة إلى الساحة اللبنانية منذ 2 آذار/ مارس، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ غارات واسعة وتوغلًا بريًا في جنوب لبنان.

وأعلنت إسرائيل أنها يعتزم السيطرة على "منطقة أمنية" تمتد حتى نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود، في حين وجّه مرارًا إنذارات إخلاء لمناطق واسعة في جنوب لبنان يتجاوز عمقها 40 كيلومترًا، بالتوازي مع تدمير جسور تربط بين ضفتي النهر.

وفي الميدان، تتواصل العمليات البرية الإسرائيلية من عدة محاور في البلدات الحدودية، أبرزها بلدة الخيام، التي تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود، بينما يعلن حزب الله بشكل متكرر خوض اشتباكات مباشرة في المنطقة.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن الغارات الإسرائيلية طاولت مواقع متفرقة في جنوب لبنان، كما استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية فجرًا، بعد تجديد أوامر الإخلاء لعدد من أحيائها، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف "مركز قيادة" تابعًا لحزب الله في الضاحية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن سقوط ضحايا مدنيين، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل تسعة أشخاص في غارات نُفذت الثلاثاء في جنوب البلاد. كما أفادت بمقتل مسعفين اثنين في مدينة النبطية إثر استهداف دراجتهما النارية خلال قيامهما بمهمة إنقاذ، ما يرفع عدد المسعفين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب إلى 42.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية منذ بداية المواجهة 1072 شخصًا على الأقل، إضافة إلى 2966 جريحًا، في حين تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من مليون شخص من مناطق مختلفة، خصوصًا من الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب البلاد، في ظل اتساع رقعة الاستهدافات.