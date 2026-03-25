هل تراجعت الهجمات الصاروخية الإيرانية... أم تغيّرت معادلتها؟

معطيات إسرائيلية تبيّن انخفاض عدد الصواريخ اليومية مقابل ارتفاع عدد الرشقات وتسجيل إصابات مباشرة واختراقات دفاعية، في مؤشر على تحوّل نمط الهجمات الإيرانية لا تراجعها؛ الأيام السبعة الأخيرة شهدت نحو عشر رشقات يوميًا، بإجمالي أعلى من الأسبوع الذي سبقه.

أطلقت إيران نحو 470 صاروخًا باتجاه إسرائيل خلال الأيام الـ25 الأولى من الحرب، فيما تشير التقديرات إلى استقرار نسبي في وتيرة الإطلاق اليومية. ورغم ذلك، سجّلت الأيام السبعة الأخيرة تصاعدًا في عدد الهجمات الصاروخية مقارنة بالأسبوع الماضي، تخللته إصابات مباشرة وخسائر بشرية وأضرار مادية واسعة.

وبحسب ما أورده الجيش الإسرائيلي، فإن الأيام الثلاثة الأولى شهدت إطلاق نحو 170 صاروخًا، قبل أن ينخفض المعدل اليومي لاحقًا ويستقر عند ما بين 10 إلى 15 صاروخًا يوميًا. ومع ذلك، سُجّل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع طفيف في وتيرة الإطلاق، حيث أُطلق نحو 20 صاروخًا يوم أمس، الثلاثاء.

واستندت تقديرات التوزيع اليومي إلى عدد الرشقات التي تم رصدها، في ظل توقف نشر التفصيلات اليومية منذ الأيام الـ15 الأولى من الحرب. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران تطلق "بمعدل نحو عشرة صواريخ يوميًا"، رغم أن الأيام السبعة الأخيرة شهدت أكثر من عشر رشقات يوميًا، بإجمالي أعلى من الأسبوع الذي سبقه.

وسُجلت تسع إصابات مباشرة لصواريخ إيرانية خلال الأيام الـ25 الأولى، بينها إصابتان في تل أبيب، إضافة إلى إصابات في بيت شيمش، القدس، بئر السبع، الزرازير، عراد، ديمونا وصفد. وأشارت المعطيات إلى أن أربعة من هذه الصواريخ أصابت أهدافها خلال الأيام الأخيرة.

كما أظهرت المعطيات أن 35 صاروخًا عنقوديًا اخترق منظومات الدفاع الجوي، وأسقط عشرات القذائف الصغيرة التي أصابت أكثر من 190 موقعًا، معظمها في وسط البلاد.

وبحسب البيانات ذاتها، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 15 شخصًا في إسرائيل، إضافة إلى مقتل أربع فلسطينيات في الضفة الغربية.

وفي موازاة ذلك، تشير المعطيات إلى أن وتيرة إطلاق النار من لبنان لم تتراجع، إذ سُجل خلال الأيام السبعة الأخيرة أكثر من 220 عملية إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه بلدات الشمال، وهو عدد يفوق ما سُجل في الأسبوع السابق.

وأسفرت هذه الهجمات، عن مقتل جنديين خلال المعارك في جنوب لبنان، إضافة إلى مقتل أحد سكان مستوطنة "مسغاف عام" جراء قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي، ومقتل امرأة من مستوطنة "مرغليوت" إثر سقوط صاروخ أطلقه حزب الله قرب "أييلت هشاحر".

وتُظهر المعطيات أن نحو 5,000 إسرائيلي نُقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب نتيجة الهجمات من إيران ولبنان، في حين تضررت آلاف المباني، واضطر نحو 5,000 شخص إلى إخلاء منازلهم، بينهم نحو 1,600 في تل أبيب، وقرابة ألف في ديمونا، و650 في بيت شيمش، و600 في عراد، و500 في بئر السبع.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الهجمات الإيرانية بوتيرة ثابتة نسبيًا، إلى جانب تسجيل اختراقات لمنظومات الدفاع الجوي وإصابات مباشرة، رغم تراجع كثافة الإطلاق اليومية مقارنة ببداية الحرب، في حين تدعي إسرائيل والولايات المتحدة إلحاق خسائر فادحة في القدرات الصاروخية الإيرانية.

خريطة زمنية لإطلاق الصواريخ الإيرانية منذ بدء الحرب

يُظهر التسلسل الزمني، استنادًا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي للأيام الـ15 الأولى، ثم إلى تقديرات مبنية على عدد الرشقات اليومية لاحقًا، التوزيع التالي: