4 رشقات صاروخية من إيران: صاروخ قرب محطة كهرباء الخضيرة

يعكس هذا التطور تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الهجمات وتعدد مصادرها، حيث باتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تواجه ضغطًا متزامنًا من أكثر من اتجاه، ما أدى إلى شلل جزئي في المرافق الحيوية وارتفاع مستوى الاستنفار، وسط مخاوف من استمرار الضربات.

شهدت إسرائيل، صباح الأربعاء، تصعيدا لافتا عقب إطلاق عدة رشقات صاروخية من إيران خلال فترة زمنية قصيرة، استهدفت مناطق واسعة من البلاد، وسط تفعيل أنظمة الإنذار المبكر ودوي صافرات الإنذار في مناطق تمتد من الجليل الأعلى شمالا إلى القدس وأسدود والجنوب.

وفي هذا السياق، سقط صاروخ قرب محطة توليد الكهرباء في مدينة الخضيرة دون أن تتمكن المنظومات الدفاعية من اعتراضه، في حين تم اعتراض صاروخ آخر كان متجها نحو المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وفق ما سمحت به الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

من منطقة الخضيرة إثر الرشقة الصاروخية من إيران قبل قليل — موقع عرب 48 (@arab48website) March 25, 2026

وأفادت تقارير بأن القصف الإيراني تسبب في تعليق مؤقت للطيران والرحلات الجوية في مطار بن غوريون، حيث فشلت طائرة قادمة من قبرص في الهبوط ثلاث مرات بسبب استمرار الهجمات، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط مقذوفات انشطارية في نحو 30 موقعا داخل البلاد.

كما سقطت شظايا صواريخ في مناطق متفرقة، بينها بنيامينا جنوب حيفا وموديعين غرب القدس ومستوطنة بيتار عيليت، دون الإبلاغ عن أضرار، فيما سمع دوي انفجارات قوية ومتتالية في وسط إسرائيل نتيجة عمليات الاعتراض.

مشهد آخر من مكان سقوط الصاروخ في منطقة الخضيرة — موقع عرب 48 (@arab48website) March 25, 2026

وبالتوازي، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إيران أطلقت أربع دفعات صاروخية خلال نحو 40 دقيقة، في حين أطلق حزب الله قرابة 100 صاروخ باتجاه بلدات في الشمال والجليل، ما يعكس اتساع نطاق التصعيد وتعدد جبهاته.

شركة الكهرباء تنفي وقوع أضرار في محطة الخضيرة

بعد ورود أنباء عن مشاهد في مدينة الخضيرة، سارعت شركة الكهرباء إلى التأكيد على عدم تسجيل أي أضرار في محطة توليد الكهرباء بالمدينة، مشددة على سلامة بنيتها التحتية، رغم الأنباء المتداولة.

470 صاروخا إيرانيا على إسرائيل منذ بدء الحرب وتزايد ملحوظ في وتيرة الهجمات

أفادت صحيفة هآرتس بأن إيران أطلقت نحو 470 صاروخا باتجاه إسرائيل خلال 25 يوما من الحرب، مع تسارع ملحوظ في وتيرة الهجمات خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن 35 صاروخا انشطاريا تمكنت من اختراق منظومات الدفاع الجوي منذ بدء التصعيد، فيما شهد يوم أمس إطلاق نحو 20 صاروخا إضافيا من إيران باتجاه إسرائيل.

وأشارت المعطيات إلى أن الهجمات الصاروخية أسفرت عن مقتل 15 شخصًا داخل إسرائيل منذ بداية الحرب، إضافة إلى نقل نحو 5 آلاف مصاب إلى المستشفيات نتيجة القصف الصاروخي من إيران ولبنان.