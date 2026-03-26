إصابات جراء خمس هجمات صاروخية على إسرائيل وغارات جوية تستهدف إيران

الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تتصاعد للأسبوع الرابع مع تبادل الضربات الجوية والصاروخية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية في كل من إيران وإسرائيل، وسط توتر دبلوماسي كبير وتصريحات متضاربة حول وجود مفاوضات محتملة بين الطرفين.

تستمر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران للأسبوع الرابع على التوالي، مع تصعيد عسكري متبادل وهجمات متكررة تستهدف مواقع في إيران وإطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل.

في اليوم الـ27 من الحرب، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تسجيل إصابات إثر سقوط شظايا في تل أبيب وبتاح تكفا وكفر قاسم والقدس وحيفا، بالإضافة إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية، وذلك عقب 5 رشقات صاروخية بساعتين.

وفي المقابل، أطلق الحرس الثوري الإيراني الموجة الـ82 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً منشآت ومعدات للجيش الأميركي في أربع قواعد بالمنطقة، كما استهدف الجيش الإيراني مراكز عسكرية إسرائيلية بالتنسيق مع حزب الله وحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بصاروخ أرض-بحر، مما أجبرها على تغيير موقعها.

على الصعيد الجوي، شنت إسرائيل غارات على مدينة بندر عباس جنوب إيران، مستهدفة مبانٍ سكنية وبنى تحتية في أصفهان، ما أسفر عن مقتل طفلين شقيقين في قصف جنوب شيراز، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تضارب التصريحات حول المفاوضات، حيث وصفت واشنطن وجود محادثات "مثمرة"، فيما نفت طهران أي مفاوضات، مؤكدّة استمرار مقاومتها.

في المقابل، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت من أن على إيران الاعتراف بالهزيمة، وإلا فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيفتح عليها أبواب الجحيم"، مع الإشارة إلى أن "كل الخيارات مطروحة".