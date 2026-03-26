استطلاع: أغلبية إسرائيلية تؤيّد استمرار الحرب على لبنان وإيران.. 52% يربطون الانتصار بإسقاط النظام

أظهر استطلاع إسرائيلي تصدّر حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الانتخابات مع دعم واسع لاستمرار الحرب على إيران ولبنان، وتفضيل نتنياهو لرئاسة الحكومة، مع اختلاف تعريف “النصر” وتقييم مرتفع لأداء رئيس الأركان خلال الحرب الحالية.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، تصدُّر حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السباق في انتخابات تُجرى اليوم، كما يظلّ الأقوى من بين منافسيه المُحتملين لتولّي منصب رئيس الحكومة، فيما أبدت أغلبية إسرائيلية رغبتها في مواصلة تل أبيب الحرب على إيران وعلى لبنان.

استمرار الحرب

وبحسب استطلاع القناة الإسرائيلية 12، يؤيّد 60% من الإسرائيليين، استمرار الحرب ضد إيران، بينما يؤيد 85% من ناخبي الائتلاف استمرارها.

ويعتقد 29% أنه يجب إنهاء الحرب الآن، بينما أجاب 11% بـ"لا أعلم".

وفي ما يتعلّق بالحرب على لبنان، يؤيّد 67% من الإسرائيليين استمرار الحرب، بينما يعتقد 22% أنه يجب إنهاؤها الآن، وأجاب 11% بـ"لا أعلم".

ما هو تعريف "النصر"؟

وطُلب من المشاركين في الاستطلاع، اختيار سيناريوهين يُمثلان "انتصارًا" إسرائيليًا في الحرب، ليقول 52% إن الإطاحة بالنظام الإيراني، ستُعدّ نجاحًا، بينما يرى 49% أن تدمير أو مصادرة اليورانيوم المخصّب، سيُمثّل النجاح.

ويرى 42% أن "النصر" سيُمثّل ضربة قوية لبرنامج إيران التسلّحيّ والصاروخيّ، فيما يرى 6% أن فتح مضيق هرمز سيُمثل النجاح. وأجاب 10% بأنهم لا يعرفون.

ووفق الاستطلاع، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ27 مقعدًا، يليه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت بـ20 مقعدًا، فيما يتحصّل ثالث أكبر حزب، وهو "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت على 12 مقعدا، بينما يحلّ "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان رابعا بـ11 مقعدا.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ27 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ20 مقعدًا.

"يَشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت 12 مقعدا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 11 مقعدا.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 7 مقاعد.

"ييش عتيد"؛ 6 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

الأنسب لتولّي رئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، يتقدّم نتنياهو على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين بينيت، يرى 40% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 30% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما أجاب المتبقون من المشاركين بـ"لا أحد منهما" بنسبة 24%، أو "لا أعلم" بنسبة 6%.

وفي مواجهة آيزنكوت، حصل نتنياهو على تأييد 42% من المشاركين بالاستطلاع، بينما حصل آيزنكوت على 33% في مسألة مدى ملاءمته للمنصب، فيما انحصرت إجابات المشاركين الآخرين بـ"لا أحد منهما"؛ 19%، أو "لا أعلم" بـ6%.

وفي مقارنة بين نتنياهو ورئيس المعارضة، يائير لبيد، أظهر الاستطلاع أن الفجوة تتسع بينهما، إذ حصل الأول على تأييد 45% مقابل 22% للبيد. وترى النسبة المتبقية من المشاركين من إجمالي العينة أن أيًّا منهما غير مناسب، أو أجابت بـ"لا أعلم".

من هو الأنسب من بين أحزاب المعارضة لمنصب رئيس الحكومة؟

من وجهة نظر ناخبي المعارضة (باستثناء الأحزاب العربية)، يحظى نفتالي بينيت بتأييد 45% لتولّي منصب رئيس الحكومة، يليه آيزنكوت بنسبة 25%، ثم يائير غولان بنسبة 10%، وأفيغدور ليبرمان بنسبة 7%، وأخيرا يائير لبيد بنسبة 5%.

تقييم الإسرائيليين لقادتهم خلال الحرب

وسُئل المشاركون بالاستطلاع عن تقييمهم لأداء قادتهم؛ سياسيين وأمنيين، خلال الحرب المتواصلة على إيران. وقد طُلب من المستطلعة آراؤهم إعطاء تقييم من 1(سيّئ للغاية) إلى 10 (جيّد للغاية).

وقد منح الإسرائيليون أعلى تقييم لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير لأدائه خلال الحرب، إذ حصل على تقييم 7.3.

وحصل رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع على 7.1، و5.8 لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وحصل وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تقييم 5، بينما حصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أدنى تقييم، وهو 3.8.