جسر تسليح متواصل لإسرائيل: 8 آلاف طن من الذخائر خلال الحرب على إيران

وصول الطائرة الـ200 ضمن جسر جوي–بحري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل ما يعكس تصاعد الحاجة لتعزيز المخزونات، فيما تدرس واشنطن تحويل أسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط تحت ضغط الاستهلاك المتسارع للذخائر.

في ظلّ الاستهلاك المتسارع والمكثّف للذخائر في سياق الحرب المتواصلة على إيران، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن استمرار تدفّق الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل عبر جسر جوي وبحري، في مؤشر إضافي على الحاجة المتزايدة لتعزيز المخزونات العسكرية.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، إن الطائرة رقم 200 ضمن ما وصفته بـ"الجسر الجوي" لنقل المعدات العسكرية والذخائر، وصلت إلى إسرائيل في سياق الحرب على إيران، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب تم نقل نحو 8 آلاف طن من العتاد العسكري عبر عمليات نقل جوي وبحري.

وأضافت الوزارة أن هذه الشحنات تشمل أنواعًا مختلفة من المعدات العسكرية والأسلحة، وتهدف إلى دعم احتياجات الجيش الإسرائيلي وتعزيز جاهزيته، في ظل ما وصفته بجهود متواصلة لضمان "الاستمرارية العملياتية" وتحسين المخزونات.

وأوضحت أن عمليات النقل الجوي والبحري مستمرة طوال فترة الحرب، وتقودها مديرية المشتريات الدفاعية، بالتعاون مع وحدات الشحن الدولية وبعثات الشراء في الولايات المتحدة وألمانيا، وذلك بالتوازي مع تسريع الإنتاج في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

ولم يكشف البيان الصادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية عن طبيعة أو تفاصيل المعدات العسكرية التي وصلت ضمن هذه الشحنات، ولا عن أنواعها أو حجمها الدقيق، كما لم يوضح الأطر التعاقدية أو الاتفاقيات التي جرى بموجبها تأمين هذه الإمدادات أو الجهات التي تقف خلفها.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استنزاف مخزونات الذخيرة لدى الولايات المتحدة وحلفائها، بفعل الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية والذخائر المتطورة في الحرب المتواصلة على إيران، سواء من قبل إسرائيل أو واشنطن أو شركائها في المنطقة.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير أن واشنطن تدرس إعادة توجيه شحنات أسلحة كانت مخصصة لأوكرانيا نحو الشرق الأوسط، بما في ذلك صواريخ اعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي، في خطوة تعكس الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها منظومات التسليح الأميركية.