الحرب على لبنان: قتيل وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي وهجمات مكثفة لحزب الله

مواجهات متواصلة على أكثر من محور في الجنوب اللبناني؛ ضربات إسرائيلية جوية وبرية تتسع، مقابل عمليات لحزب الله ورفضه التفاوض "تحت النار"، فيما تتجه إسرائيل لتوسيع "المنطقة العازلة" ضمن أهداف حربها.

تتصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية على لبنان، اليوم الخميس، في سياق المواجهة الإقليمية الأوسع مع إيران، مع تكثيف الضربات الجوية وتوسيع العمليات البرية في الجنوب، مقابل استمرار عمليات حزب الله وتصاعدها، في مشهد ميداني مفتوح على مزيد من التصعيد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مقاتل في وحدة الاستطلاع التابعة للواء "غولاني" في جنوب لبنان، إلى جانب إصابة جندي بجروح خطيرة جرّاء قذيفة هاون، وإصابتين متوسطتين إحداهما نتيجة نيران صديقة والأخرى بسبب الاشتباه بانخفاض حرارة الجسم خلال نشاط ميداني، إضافة إلى إصابة طفيفة لضابطة وأكثر من 13 جندي، في ظل استمرار العمليات البرية في المنطقة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل، فيما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة استهدفت بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص. كما تعرضت مناطق عدة في بنت جبيل لقصف مدفعي، تزامنًا مع قصف طال أطراف بلدتي شقرا ووادي السلوقي.

وفي موازاة ذلك، تتواصل العمليات البرية على طول الخط الحدودي، مع محاولات إسرائيلية للتقدم إلى ما بعد خط القرى الأول، وسط اشتباكات مع مقاتلي حزب الله في عدد من المحاور، في ظل سعي الجيش الإسرائيلي إلى فرض وقائع ميدانية جديدة داخل الأراضي اللبنانية.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من 22 هجومًا منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية، استهدفت مواقع إسرائيلية، أبرزها مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب وثكنات عسكرية، إلى جانب آليات وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان. كما أعلن استهداف دبابات "ميركافا" واندلاع اشتباكات مباشرة "من مسافة صفر".

ويأتي ذلك في ظل تمسك حزب الله برفض أي طرح للتفاوض "تحت النار"، إذ اعتبر أمينه العام، نعيم قاسم، أن هذا الطرح يشكل "فرضًا للاستسلام"، مؤكدًا استمرار المواجهة، في حين أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الجيش يعمل على توسيع "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان، مشددًا على أن تفكيك حزب الله يبقى هدفًا مركزيًا للحرب، في إطار ما وصفه بمحاولة "إحداث تغيير جذري" في الوضع في لبنان.

