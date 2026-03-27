زامير في جنوب لبنان: لدينا خطط إضافية لمواصلة المعركة وسنزيد من وتيرة الهجمات بإيران

توعد زامير خلال تقييم الأوضاع في جنوب لبنان، بالمزيد من الخطط المهمة لمواصلة المعركة ضد حزب الله، بالإضافة إلى تصعيد وتيرة الهجمات في إيران في الأسبوع القريب.

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الجمعة، جولة ميدانية وتقييما للأوضاع في جنوب لبنان، مع قادة آخرين بالجيش، وقال إن هناك المزيد من الخطط لمواصلة المعركة ضد حزب الله، وأشار إلى أن وتيرة الهجمات ستتصاعد في الأسبوع القريب.

وقال زامير "هذا الأسبوع استهدفنا جسورا ومعابر من شمال نهر الليطاني، والتي استخدمت لعبور عناصر ’قوة الرضوان’ ونقل وسائل قتالية بهدف استهداف المواطنين الإسرائيليين"، مضيفا "نحن عند مفترق طرق تاريخي، ونعمل وفق خطة وبنهج هجومي لتغيير الواقع الأمني جذريا، من طهران حتى بيروت".

وذكر "سنواصل العمل ونبقى هنا بقدر ما يلزم لتحقيق ضربة كبيرة وإزالة التهديد في الشمال. لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة المعركة".

وتحدث عن الحرب مع إيران، قائلا "سنزيد في الأسبوع القريب وتيرة الهجمات. حتى الآن ألحقنا ضررا كبيرا بقدرات إنتاج الصواريخ وبالبنى التحتية المتبقية من برنامجها النووي، وبأهداف تابعة للنظام".

ونفذت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على مصانع مرتبطة بالصلب والنووي في عدة محافظات إيرانية بينها أصفهان وخوزستان ويزد في أحدث تصعيد للحرب والهجمات المتواصلة ضد المنشآت والمصانع الإيرانية والبنى التحتية المدنية والعسكرية والنووية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، وتشير أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى "مصانع مهمة تشكل جزءا من سلسلة الصناعات العسكرية الإيرانية القيمة، وهي مملوكة جزئيا للحرس الثوري".

وأقر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مصنع للمياه الثقيلة في محافظة آراك وسط إيران، وجاء في بيان له "يعد الماء الثقيل مادة فريدة تستخدم لتشغيل المفاعل النووية مثل المفاعل غير النشط في آراك، والذي خطط له في الأصل أن يمتلك قدرة على إنتاج البلوتونيوم بمستوى عسكري. كما تستخدم هذه المواد كمصدر لاستخراج النيوترونات لأغراض الأسلحة النووية".

كما أعلن مهاجمة مصنع يقع في محافظة يزد وسط إيران، يعمل على استخلاص اليورانيوم من الخامات، وقال في بيان له "يعد هذا المصنع الوحيد من نوعه في إيران حيث تخضع المواد الخام المستخرجة من باطن الأرض لعمليات معالجة ميكانيكية وكيميائية، تمهيدا لاستخدامها لاحقا كمواد أولية في عملية تخصيب اليورانيوم".