لأول مرة منذ بداية الحرب: صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل

أفادت تقارير إسرائيلية، صباح السبت، بأن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من اليمن تجاه جنوبي البلاد للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها التاسع والعشرين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "صفارات الإنذار انطلقت في مدن ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد إطلاق الصواريخ من اليمن".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، بالتدخل العسكري المباشر، حال انضمام أي تحالفات أخرى مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد الأخيرة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، أنه "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في حال انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل واشنطن وتل أبيب ضد طهران، وضد أي بلد مسلم".

كما ربط البيان التدخل العسكري للجماعة "باستمرار التصعيد ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية".

وحذر "من أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.