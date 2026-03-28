مظاهرات في تل أبيب وبلدات أخرى مطالبة بوقف الحرب والشرطة تعتدي على متظاهرين

تظاهر المئات في تل أبيب وبلدات ومواقع إسرائيلية أخرى للمطالبة بوقف الحرب على إيران ولبنان، فيما فرقت الشرطة المحتجين واعتدت على عدد منهم بادعاء خرق القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية.

متظاهرات طلين أيديهن باللون الأحمر مع لافتة مطالبة بوقف الحرب خلال مظاهرة سابقة في تل أبيب (Gettyimages)

تظاهر المئات في مدينة تل أبيب والعديد من البلدات والمواقع الإسرائيلية الأخرى للمطالبة بوقف الحرب المتواصلة على إيران، التي دخلت شهرها الثاني السبت بعد اندلاعها في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وشارك المئات في المظاهرة المركزية بتل أبيب في ساحة "هبيما" بالمدينة، بدعوة من ائتلاف يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وأخرى تنشط ضد الحكومة.

وفرقت عناصر الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين واعتدت على عدد منهم بادعاء خرق القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية، والتي تنص على تجنب التجمهرات وتحديدها لغاية 50 شخصا في معظم أنحاء البلاد شريطة توفر مكان آمن.

ورفع متظاهرون في تل أبيب صور أطفال قتلوا منذ بدء الحرب في إيران ولبنان وإسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وتنظم هذه المظاهرات التي تقام تحت عنوان "لا للحرب الأبدية للحكومة الكهانية، نعم لسلام عادل وأمن لشعوب المنطقة"، على مدار السبت في نحو 20 موقعا في أنحاء البلاد بينها القدس، ومفترق كركور قرب برديس حنا، وحيفا.

وفي وقت سابق السبت، تظاهر نحو 30 شخصا عند مفترق "هغوما" احتجاجا على أداء الحكومة في الحرب وعلى ما وصفوه بالضرر الذي يلحق بسكان الشمال والبلدات الحدودية. وقال المنظمون "نحن نتعرض للقصف من دون أي وقت للإنذار، فيما ينشغل الائتلاف الحاكم بأخذ مزيد من الصلاحيات لنفسه".

وسبق أن تظاهر المئات ضد الحرب خلال الأسبوعين الماضيين في تل أبيب، في وقت تتواصل حدة الحرب والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وحزب الله بالتصاعد، إضافة إلى امتدادها لبلدان أخرى من بينها الخليج والعراق، وكان آخر تطوراتها أيضا انخراط الحوثيين فيها إلى جانب طهران.