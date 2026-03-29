استطلاع: 66% من الإسرائيليين قلقون من احتمال انهيار الجيش الإسرائيلي و43% تأثروا اقتصاديا بسبب الحرب

أظهر استطلاع أن 66% من الإسرائيليين قلقون من انهيار الجيش بعد تحذير رئيس الأركان إيال زامير، و43% تأثروا اقتصاديا بالحرب. تصدر بنيامين نتنياهو الثقة بإدارة الحرب، مع انقسام سياسي واضح بين الائتلاف والمعارضة، وتقدّم حزبه انتخابيا وفق النتائج.

مظاهرة تنادي بوقف الحرب على إيران في تل أبيب (Getty Images)

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيليّ، مساء الأحد، أن 66% من الإسرائيليين "قلقون" من احتمال انهيار الجيش الإسرائيلي، عقب تحذير من رئيس الأركان بشأن ذلك، فيما أكّد 43% أنهم تأثروا اقتصاديا، بسبب الحرب على إيران.

وسُئل المشاركون في استطلاع نُشرت نتائجه في هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، عن تحذير رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير من احتمال "انهيار" الجيش، في ظلّ اضطراره للقتال في عدة جبهات، بالإضافة إلى قوانين لم تُسنّ بعد، مثل تجنيد الحريديين في صفوفه، فأجاب 66% من المشاركين في الاستطلاع بأن هذا التصريح يُثير قلقهم.

وأعرب 40% من ناخبي الائتلاف الحكوميّ، و85% من ناخبي المعارضة عن قلقهم إزاء تصريحات زامير.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، سُئل المشاركون عمّا إذا كانت الحرب على إيران، قد أثّرت على أوضاعهم الاقتصادية، فأجاب 43% منهم بأن أوضاعهم قد تأثّرت، أو تأثّرت بشكل كبير بالحرب.

وقال 31% من ناخبي الائتلاف و45% من ناخبي المعارضة، إنهم تأثروا اقتصاديا في الحرب.

إدارة الحرب والكتلة المناوئة لنتنياهو

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن رأيهم فيمن يجب أن يقود الكتلة المناوئة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فاختار 24% من المشاركين في الاستطلاع رئيس الأركان الأسبق ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بينما اختار 18% رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي لا يزال يرأس أكبر حزب في كتلة المعارضة.

واختار 34% من ناخبي المعارضة، و18% من ناخبي الائتلاف آيزنكوت.

كما سُئل المشاركون عن الشخص الذي يثقون به أكثر لإدارة الحرب، ليُظهر الاستطلاع أن الأغلبية بنسبة 32%، اختارت نتنياهو، مع انقسام واضح وحادّ بين ناخبي الائتلاف بنسبة 76%، وناخبي المعارضة بنسبة 6%.

وكان الخيار الأكثر شيوعًا بين ناخبي المعارضة هو زامير بنسبة 45%.

وفي العيّنة الإجمالية، حصل وزير الأمن، يسرائيل كاتس على 3% فقط، بنسب متقاربة مع ناخبي الائتلاف: 3%، والمعارضة: 1%.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ28 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ19 مقعدًا.

"يَشار"؛ 13 مقعدا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 9 مقاعد.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 8 مقاعد.

"ييش عتيد"؛ 7 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 6 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري في 29 آذار/ مارس 2026، عيّنة من 553 شخصا، ممّن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر. وقد طُلب من ألفين و422 شخصًا المشاركة في الاستطلاع، الذي يبلغ هامش الخطأ فيه ±4.2%.