الجيش الإسرائيلي ينشر مرسوم شن الحرب على إيران: "إحداث تغيير إقليمي طويل الأمد"

الجيش الإسرائيلي اعتبر أن "تنفيذ هجوم في إيران سيؤدي إلى تقليص الخطر الذي تشكله إيران منذ فترة طويلة، وتحسين التوازن الإستراتيجي الإسرائيلي"، وأن "الجوهر هو أثر ضربة البداية"

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، نص مرسوم شن الحرب على إيران، عند الساعة 08:10 من صباح يوم 28 شياط/فبراير العام 2026.

واعتبر الجيش الإسرائيلي في المرسوم أن هدف الهجوم في إيران هو "الاستفادة من إنجازات المعركة حتى الآن، وإحداث تغيير إقليمي طويل الأمد".

مرسوم شن الحرب على إيران (الجيش الإسرائيلي)

وحسب المرسوم، فإن "الجيش الإسرائيلي ينتقل من الخطة إلى أمر تنفيذ هجوم في إيران، وتقليص الخطر الذي تشكله إيران منذ فترة طويلة، وتحسين التوازن الإستراتيجي الإسرائيلي".

وتابع أن "الجوهر هو أثر ضربة البداية".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي بدأ قبل شهر عملية ’زئير الأسد’، في الجو والبحر والبر، بهدف إزالة خطر فوري على دولة واستهداف بنية تحتية وقدرات العدو".

وأضاف البيان أنه "في الأيام التي سبقت عملية ’زئير الأسد’ جرت استعدادات عملياتية مركزة، شملت تقييمات للوضع، تعديل معلومات استخباراتية، مصادقة على خطط، تقديرات متعددة الجبهات وتنسيق بين الأذرع حتى نضوج الظروف لإصدار مرسوم شن الحرب".

وتابع البيان أن "العملية خرجت إلى حيز التنفيذ استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تخطيط عملياتي منتظم ومن خلال تنسيق بين أذرع الجيش الإسرائيلي وتعاون مع شركاء دوليين في الولايات المتحدة".