المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية إسرائيل لعام 2026 بزيادة كبيرة لمخصصات الأمن

صادق الكنيست على ميزانية 2026 بزيادة كبيرة للأمن وتقليص الخدمات المدنية وتعزيز مخصصات الحريديين، وسط حرب مع إيران مرشحة للاستنزاف اقتصاديا، مع تأثُّر 43% من الإسرائيليين اقتصاديا وتصاعد الضغوط الداخلية.

صادق الكنيست، بعد انتصاف ليل الأحد، على ميزانية الدولة لعام 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت دخلت الحرب على إيران شهرها الثاني، وذلك بزيادة كبيرة في مخصّصات الأمن، مقابل تقليص في الخدمات المدنية، إلى جانب زيادة الميزانيات المخصّصة للحريديين.

وقد أُقرّت ميزانية الدولة لعام 2026، بأغلبية 62 صوتًا مؤيّدا، مقابل 55 معارضا.

وقد أعلن الكنيست رسميّا في بيان، أن "الجلسة العامّة "صادقت على مشروع قانون الميزانية للسنة المالية 2026، في قراءتيه الثانية والثالثة؛ وقد أيّد 62 عضوًا من أعضاء الكنيست المقترح، مقابل 55 عضوًا عارضوه".

وذكر البيان أنه "اقتُرح تحديد ميزانية الإنفاق للسنة المالية 2026 بنحو 850 مليار شيكل، تتألف من ميزانية عادية تبلغ نحو 621 مليار شيكل، وميزانية للتنمية وحساب رأس المال تبلغ نحو 228 مليار شيكل. وتبلغ ميزانية الإنفاق المشروط بالإيرادات لعام 2026، نحو 77 مليار شيكل، وميزانية تفويض الالتزام بنحو 196 مليار شيكل".

وبحسب البيان، "ستبلغ ميزانية حساب حدّ الإنفاق، نحو 699 مليار شيكل، وسيبلغ سداد الديون، باستثناء سداد ديون مؤسسة التأمين الوطني، نحو 151 مليار شيكل".

وذكرت الكنيست أن "أكثر من 30 مليار شيكل أُضيفت إلى ميزانية وزارة الأمن، ضمن تحديث الميزانية ونتيجة لعملية ’زئير الأسد’ (الحرب الإسرائيلية على إيران)، ليبلغ إجماليّها أكثر من 142 مليار شيكل، وستبلغ ميزانية وزارة التعليم، نحو 97 مليار شيكل، وميزانية مؤسسة التأمين الوطني، نحو 64 مليار شيكل، وميزانية وزارة الصحة، نحو 63 مليار شيكل".

وتنصّ الملاحظات التوضيحية للمقترح الذي صودق عليه، على أن "ميزانية الدولة تعكس الأولويات المخطَّطة من قِبل الحكومة، وتشير إلى الاحتياجات التي تراها واضحة أمامها وقت إعداد الميزانية، وتُصاغ الميزانية مع العلم بأن احتياجات الدولة تتغير، ومع التأكيد على عدم وجود نيّة لشلّ قدرة الحكومة على مواصلة اتخاذ القرارات، وتحديد السياسات على مدار العام، حتى لو أثّرت هذه القرارات على الميزانية".

"مناورات" اللحظات الأخيرة

وفي ما وصفته تقارير إسرائيلية، بـ"مناورة اللحظات الأخيرة"، بدأ الائتلاف الحكوميّ بالموافقة على تحفظات الحريديين، بعد منتصف الليل بوقت قصير، ما يعني زيادة الميزانية لصالحهم.

وصوّت 109 أعضاء في الكنيست، بمن فيهم أعضاء من المعارضة لم يكونوا منتبهين، لصالح زيادة الميزانية، بحسب القناة الإسرائيلية 12.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة أن أعضاء المعارضة جلسوا لدقائق طويلة وصوّتوا مع الائتلاف بأغلبية تزيد عن مئة عضو في الكنيست، إلى أن لاحظوا ذلك؛ بل إن أحد التحفظات حظي بموافقة نادرة بلغت109 نائبا، من دون أي معارضة.

وصوّت أعضاء المعارضة لصالح التحفظات التي قدمها الائتلاف من دون اكتراث، في مناورة من جانب الائتلاف تسمح بتحويل مئات الملايين من الشواكل إلى مؤسسات التعليم الحريدية، خلافًا لرأي المستشار القانوني.

ويُقدّر هذا المبلغ الذي أُضيف إلى الميزانية، بنحو 800 مليون شيكل، والذي لم يتمكن الحريديون سابقا من إضفاء الشرعية على معظمه، بشكل قانونيّ.

وطالبت الاستشارة القانونية بمعرفة أوجه إنفاق هذه الأموال، ولا سيما في ضوء القيود المفروضة على الحريديين، بعد قرار من المحكمة العليا كان قد صدر بهذا الخصوص، وقضى بوجوب "تحمّل الأعباء".

يأتي ذلك فيما أشارت تحليلات إلى أنه إذا استمرت الحرب لمدة شهر آخر أو أكثر، فإنها "ستكون بالنسبة لإسرائيل حرب استنزاف بكل ما يعني ذلك، من خلال تعرض جبهتها الداخلية لضربات صاروخية. ورغم أن الخسائر بالأرواح ليست كبيرة ولا تزال أقل من حرب الـ12 يوما، لكن التأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي واسعة، وكذلك المسّ بالمزاج العامّ".

كما أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيليّ، مساء الأحد، أن 43% من الإسرائيليين، تأثّروا اقتصاديا، بسبب الحرب على إيران.

وكانت لجنة المالية في الكنيست على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2026، قد صادقت الإثنين الماضي، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

لبيد: "أكبر سرقة"

وقبيل المصادقة على الميزانية، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال كلمته، مخاطبا أعضاء الائتلاف الحكومي: "تأملون أن يكون الشعب ساذجا، وألّا يفهم ما تطرحونه اليوم، ولا يدرك أن هذه ليست ميزانية، بل هي سرقة. إنها أكبر سرقة في تاريخ الدولة".

وأضاف لبيد أن "الشعب الإسرائيلي ليس ساذجا؛ إنه يدرك أن هذه الميزانية هي منحة لأشخاص فاسدين ومراوغين، يحتفلون على حسابنا".

وبعد ذلك، ذكر أن "الكنيست لم يشهد مثيلًا لهذا في تاريخه؛ الآن، في جلسة الكنيست، أضاف الائتلاف مئات الملايين من الشواكل إلى أحزاب الحريديين في اللحظات الأخيرة، متجاوزًا إطار الميزانية".

وتابع "إنهم لصوص، منفصلون عن الشعب، ينهبون مواطني إسرائيل وهم في الملاجئ".

تفاصيل أوفى تباعا...