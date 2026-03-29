تل أبيب تتصدر الأضرار.. أكثر من 21 ألف مطالبة تعويض جراء الصواريخ الإيرانية بإسرائيل

سجلت إسرائيل عشرات آلاف طلبات التعويض عن أضرار خلفتها الهجمات الصاروخية منذ أواخر فبراير، مع تركّز كبير للخسائر في منطقة تل أبيب ومحيطها، مقابل مستويات أقل في مناطق أخرى.

أظهرت معطيات رسمية صادرة عن سلطة الضرائب الإسرائيلية، الأحد، أنه سجلت حتى الآن 21,552 طلبا لصندوق التعويضات عن أضرار الممتلكات جراء الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الجبهة الداخلية الإسرائيلية من بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران يوم السبت الموافق 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويستدل من المعطيات أن 14,190 طلبا تتعلق بأضرار في المباني والعمارات السكنية والمنازل، و2,099 طلبا عن أضرار المحتويات والمعدات، و4,798 طلبا عن أضرار المركبات والحافلات، بالإضافة إلى 465 طلبا عن أضرار أخرى.

ويظهر بأن من بين جميع المطالبات المقدمة منذ 28 فبراير، بلغ عدد الحالات التي خضعت لتقييم فعلي من قبل مخمني أضرار أو قدمت ضمن المسار السريع دون الحاجة لزيارة ميدانية نحو 17,670 مطالبة، ما يشكل 82% من إجمالي المطالبات، في مؤشر على تسارع إجراءات تقييم الأضرار ومعالجة التعويضات، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وتظهر بيانات توزيع مطالبات التعويضات تفاوتا واضحا بين المناطق، حيث تصدرت تل أبيب القائمة بـ4,489 طلبا، تلتها بئر السبع بـ2,840 طلبا، ثم عراد بـ2,005 مطالبات، ما يعكس حجم الأضرار في هذه المناطق.

وجاءت بعد ذلك كل من بيت شيمش بـ1,390 مطالبة، وديمونا بـ1,282 طلبا، فيما سجلت بيتاح تكفا 778 طلبا، وريشون لتسيون 538 طلبا.

كما شمل التوزيع رامات غان بـ500 مطالبة، وبني براك بـ473 طلبا، فيما سجلت الرملة 343 طلبا، في مؤشر على انتشار الأضرار في عدة مدن رئيسية بنسب متفاوتة.

وتظهر بيانات توزيع مطالبات التعويضات حسب المراكز الإقليمية تفاوتا كبيرا في الأعداد، حيث تصدر لواء تل أبيب القائمة بـ9,359 طلبا، تلاه لواء عسقلان في الجنوب بـ8,330 مطالبة، ما يعكس حجم الأضرار في هذين المركزين.

وحلت بعدهما منطقة عكا في الشمال بـ2,445 طلبا، ثم طبريا في الشمال بـ931 طلبا، في حين سجلت منطقة القدس 440 مطالبة فقط.

أما منطقة إيلات في الجنوب فكانت الأقل تسجيلا، بـ47 طلبا، ما يشير إلى تفاوت واضح في حجم الأضرار بين المناطق المختلفة.