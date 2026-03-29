غارات على إيران والحرس الثوري يهدد الجامعات الإسرائيلية والأميركية

تصاعدت الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران مع تبادل الصواريخ والغارات الجوية، فيما اتسع نطاق النزاع لتشمل مشاركة الحوثيين من اليمن، وتحضيرات أميركية لعمليات برية محدودة، وسط تهديدات إيرانية باستهداف جامعات إسرائيلية وأميركية.

في اليوم الـ30 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجوما صاروخيا على إسرائيل، استهدف بشكل رئيسي مناطق الجنوب والنقب والبحر الميت وتل أبيب الكبرى.

وأدت الهجمات إلى دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق، لا سيما في مدينة ديمونا ومحيطها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات مباشرة.

وفي العاصمة الإيرانية طهران، أفادت وكالة فارس بسماع انفجارات، صباح الأحد، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف متعددة في طهران، ضمن ما يبدو استمرارًا لعمليات التصعيد المتبادل.

كما أسفر قصف مشترك من القوات الأميركية والإسرائيلية على مدينة بندر عباس جنوب إيران عن مقتل وجرح العشرات، بعد أن طال القصف مناطق سكنية وحيوية.

على صعيد التهديدات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجامعات الإسرائيلية والأميركية ستصبح "هدفا مشروعا" في حال استمرار الهجمات على الجامعات الإيرانية، بعد أن تم استهداف جامعتين في طهران خلال الأيام الأخيرة.

وفي تطور إقليمي، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مشاركتها المباشرة في الحرب عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

وفي إطار تعزيز الحضور العسكري الأميركي، وصلت السفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس تريبولي" إلى المنطقة، بينما رست حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في ميناء سبليت الكرواتي لإجراء صيانة بعد مشاركتها في العمليات العسكرية.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران، لكنها لن تصل إلى حد الغزو الكامل، وسط تكهنات متزايدة حول احتمالات انتقال النزاع إلى مرحلة أكثر تصعيدا.