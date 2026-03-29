غارات متواصلة ومقتل جندي إسرائيلي جنوبي لبنان

تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في لبنان، مع تصاعد الخسائر البشرية واتساع رقعة القصف، بالتزامن مع معارك برية في الجنوب. في المقابل، يعلن حزب الله تنفيذ هجمات مركّزة على مواقع عسكرية إسرائيلية.

استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد من الجرحى، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية جنوبي لبنان، فيما استشهد اثنان وأصيب ثلاثة آخرون في غارة على بلدة جويا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم، الأحد، مع تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في البلاد منذ ساعات الليل.

وأفادت الوكالة بأن غارة جوية استهدفت قبيل الثانية بعد منتصف الليل بلدة الجمالية شمال بعلبك، فيما شنّ الطيران الحربي غارات إضافية على منزل في بلدة دبعال، وعلى أطراف بباتوليه ودير قانون رأس العين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي البياضة وبنت جبيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك في جنوب لبنان، هو الخامس منذ استئناف الحرب في الثاني من آذار/ مارس، وقال في بيان إن الجندي، البالغ 22 عامًا وهو من مدينة نيو هايفن في ولاية كونيتيكت الأميركية، "سقط أثناء القتال في جنوب لبنان" ويتبع للكتيبة 890 في لواء المظليين، مشيرًا إلى إجلاء ثلاثة مصابين آخرين لتلقي العلاج.

بالتوازي، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية، بينها قاعدتا "عين شيمر" و"رغفيم" في شمالي إسرائيل، إضافة إلى مواقع أخرى في صفد ومحيطها، فضلًا عن استهداف تجمعات للجنود في موقع المالكية.

وفي سياق الاشتباكات الميدانية، قال الحزب إنه استهدف قوة مدرعة إسرائيلية خلال عملها على سحب آلية متضررة في بلدة دير سريان، كما أعلن مهاجمة مروحية إسرائيلية بصاروخ دفاع جوي في أجواء بلدة العديسة الحدودية، في حين تواصل إسرائيل فرض قيود على نشر تفاصيل الخسائر، وسط معطيات لبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة آلاف منذ بداية التصعيد.

