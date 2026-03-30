بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4%

قرار بنك إسرائيل جاء في أعقاب مصادقة الكنيست على ميزانية الدولة والتخوف المتزايد من استمرار الحرب على إيران، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الوقود

أعلن بنك إسرائيل اليوم، الإثنين، أن الفائدة البنكية ستبقى بنسبة 4% في الأسابيع الستة المقبلة، وذلك وفقا لتوقعات معظم الخبراء الاقتصاديين.

ويأتي قرار بنك إسرائيل على خلفية مصادقة الكنيست على ميزانية الدولة للعام 2026، الليلة الماضية، إلى جانب التخوف المتزايد من استمرار الحرب على إيران، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، حيث يتوقع أن يرتفع سعر ليتر البنزين إلى أكثر من 8 شيكل، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة.

وبعد خفض الفائدة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين، كان السبب المركزي لعدم خفضها مرة أخرى التخوف من ارتفاع نسبة التضخم من 2% حاليا إلى حوالي 3%، وهذه النسبة تشكل السقف الأعلى للتضخم الذي حددته الحكومة الإسرائيلية، على إثر الارتفاع المتوقع لأسعار الوقود والنقليات والصناعة والطيران.

كذلك ساهم في قرار بنك إسرائيل انعدام اليقين الجيوسياسي، ارتفاع الطلب إلى جانب قيود على العرض وتعطيل جهاز التعليم منذ شهر كامل، وهو ما يؤثر على سوق العمل.