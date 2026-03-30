مزاعم إسرائيلية: محرَّر من حماس مُرحّل إلى تركيا جنّد شابين في الضفة لـ"نشاط عسكري"

الشاباك يدّعي أن محرّرًا من حماس في صفقات التبادل الأخيرة أُبعد إلى تركيا في كانون الثاني/ يناير 2025 التقى شابين من الضفة وجنّدهما لتنفيذ نشاطات عسكرية ضد إسرائيل، وزعم أن أنشطة الأسرى المحررين المبعدين لتركيا تخضع لرقابة الأمن في أنقرة.

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الإثنين، عن كشف ما وصفه بـ"بنية تحتية لتنظيم حماس" في منطقة شمال الضفة الغربية، قال إنها كانت تعمل بتوجيه من أسير محرر في إحدى صفقات تبادل الأسرى الأخيرة، ينتمي إلى الحركة ومبعد إلى تركيا.

وبحسب بيان الشاباك، فإن العملية جرت خلال كانون الأول/ ديسمبر 2025، وزعم خلالها أن الناشط محمود رضوان، وهو أسير محرر أُفرج عنه في صفقة تبادل ورُحّل إلى تركيا مطلع عام 2025، يقف خلف تجنيد شابين من بلدة عزون في الضفة الغربية.

وادعى الجهاز أن رضوان، الذي كان قد أمضى سنوات في السجون الإسرائيلية (أسر عام 2001)، التقى الشابين خلال وجودهما في تركيا، حيث عرض عليهما الانخراط في ما وصفه بـ"نشاط عسكري"، في إطار تحركات قال إنها تمتد بين تركيا والضفة الغربية.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات التي يستند إليها الشاباك، فإن اللقاء جرى داخل مطعم في تركيا خلال كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، حيث عرض رضوان، بحسب الادعاء، تفاصيل نشاطه، وأبدى رغبته في "الموت كشهيد"، واقترح على الشابين الانضمام إليه، وهو ما قال إنهما وافقا عليه.

كما زعم البيان أن رضوان أشار خلال اللقاء إلى أن أنشطة المرحّلين الفلسطينيين في تركيا "تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية التركية"، دون أن يقدّم معطيات إضافية يمكن التحقق منها بشكل مستقل. وفي هذا السياق، أشار الشاباك إلى أنه جرى تقديم لوائح اتهام ضد الشابين مؤخرًا، استنادًا إلى المواد التي تم جمعها خلال التحقيق.

ويأتي هذا الإعلان ضمن نمط متكرر تعتمد فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على بيانات استخباراتية داخلية لتقديم روايتها بشأن "إحباط بنى تحتية" في الضفة الغربية، دون إتاحة تفاصيل كافية أو أدلة علنية، ما يحدّ من إمكانية التحقق من هذه الادعاءات، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات والملاحقات في الأراضي الفلسطينية.

وختم الشاباك بيانه بالقول إنه سيواصل العمل لإحباط ما وصفه بـ"محاولات من الخارج والداخل، للدفع بأنشطة عدائية ضد دولة إسرائيل، وسيعمل على ملاحقة جميع الضالعين في هذه الأنشطة"، بذريعة "ضمان أمن الدولة ومواطنيها".