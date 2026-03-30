540 صاروخًا خلال شهر... وتيرة منتظمة للهجمات الإيرانية على إسرائيل

معطيات إسرائيلية تُظهر استمرار إطلاق الصواريخ الإيرانية بوتيرة شبه يومية وتوزعها على مناطق واسعة، مع تسجيل إصابات وسقوط مباشر في مدن رئيسية، في وقت تتحدث فيه تل أبيب عن تقليص كبير لقدرات طهران العسكرية.

أظهرت معطيات إسرائيلية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل استمرت بوتيرة شبه يومية ومنتظمة منذ 28 شباط/ فبراير وحتى 29 آذار/ مارس الجاري، بإجمالي نحو 540 صاروخًا، وذلك رغم تقديرات عسكرية إسرائيلية تحدثت عن تدمير أكثر من 70% من القدرات العسكرية الإيرانية، في معطى يعكس فجوة واضحة بين الرواية الإسرائيلية والواقع الميداني.

وبحسب المعطيات، فقد شهدت الأيام الأولى من التصعيد رشقات كثيفة، إذ أُطلق أكثر من 80 صاروخًا في 28 شباط/ فبراير، تلاها نحو 60 صاروخًا في الأول من آذار/ مارس، ثم قرابة 30 صاروخًا في الثاني من الشهر ذاته، قبل أن تتراجع الوتيرة تدريجيًا إلى معدلات تراوحت بين 10 و20 صاروخًا يوميًا خلال معظم أيام الشهر الجاري.

وأظهرت البيانات أن الرشقات لم تنقطع، بل استمرت بشكل شبه يومي، مع تسجيل معدلات متقاربة تراوحت غالبًا بين 10 و15 صاروخًا، فيما سُجلت ذروات متفرقة بلغت نحو 20 صاروخًا في بعض الأيام، ما يشير إلى قدرة مستمرة على الإطلاق رغم الضربات الإسرائيلية.

وفي ما يتعلق بنوعية الصواريخ، أفادت المعطيات باستخدام صواريخ برؤوس حربية ثقيلة، سُجل من بينها صاروخ واحد على الأقل أصاب منطقة بيت شيمش، إضافة إلى صاروخين سقطا في مناطق في النقب، ما يعكس استمرار استخدام ذخائر ذات تأثير كبير.

كما توثق المعطيات استخدام صواريخ تحمل رؤوس بذخائر عنقودية وشظايا متفجرة، حيث سُجل سقوط قنبلة عنقودية في منطقة رمات غان، إلى جانب قنابل عنقودية إضافية في مناطق سكنية في القدس ومنطقة تل أبيب، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.

وبحسب الأرقام، فقد أصاب 42 صاروخًا برأس عنقودي مناطق مختلفة، ما أسفر عن تسجيل نحو 230 موقع سقوط، في حين سُجل سقوط 12 صاروخًا بشكل مباشر في مناطق مأهولة، بينها تل أبيب، بيت شيمش، القدس، بئر السبع، ريشون لتسيون، حيفا، عكا، صفد، والخضيرة.

وأظهرت المعطيات أن مواقع السقوط توزّعت على مساحة جغرافية واسعة، شملت وسط إسرائيل وجنوبها وشمالها، بما في ذلك مدن رئيسية، ما يعكس اتساع نطاق التأثير الميداني للهجمات، في ظل محدودية المعلومات المتاحة نتيجة القيود التي تفرضها الرقابة العسكرية.

ورغم أن جزءًا من الصواريخ جرى اعتراضه، إلا أن استمرار تسجيل إصابات وسقوط صواريخ في مناطق مأهولة ومواقع حيوية مثل مصافي تكرار النفط ومحطات توليد الكهرباء ومصانع بتروكيماويات يشير إلى فشل منظومات الدفاع الجوي في منع تأثير هذه الهجمات.

وعلى ضوء هذه الأرقام، يبرز استمرار الرشقات الصاروخية وتنوعها من حيث العدد والنوعية ومواقع السقوط، كعامل يطرح تساؤلات حول التقديرات العسكرية المتعلقة بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، في ظل معطيات ميدانية تُظهر قدرة مستمرة على إطلاق النار بوتيرة ثابتة.

وبيّنت المعطيات تسجيل سلسلة من القتلى في هجمات متفرقة منذ 28 شباط/ فبراير، حيث قُتل شخص في تل أبيب في ذلك اليوم، تلاه مقتل 9 أشخاص في بيت شيمش في الأول من آذار/ مارس. وفي 9 آذار/ مارس، قُتل شخصان في يهود جراء قذيفة عنقودية، فيما سُجّل في 18 من الشهر ذاته مقتل شخصين في رمات غان، إلى جانب 4 قتيلات جنوبي الضفة الغربية بقذائف عنقودية. كما قُتل شخص في تل أبيب في 27 آذار/ مارس جراء قذيفة عنقودية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الإثنين، أنه منذ بدء الحرب على إيران وحتى صباح اليوم 30 آذار/ مارس 2026 عند الساعة 07:00، تم نقل 6008 مصابين إلى المستشفيات، بينهم 121 ما زالوا يتلقون العلاج.

وأوضحت أن الحالات تتوزع بين حالة واحدة حرجة جدًا، و16 حالة خطيرة، و30 حالة متوسطة، و73 حالة طفيفة، إضافة إلى حالة هلع. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، استقبلت المستشفيات 232 مصابًا، بينهم حالتان خطيرتان، و8 حالات متوسطة، و215 حالة طفيفة، و7 حالات هلع.