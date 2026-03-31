إسرائيل تقرر وقف المشتريات الأمنية من فرنسا بسبب مواقفها

قرر مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، أمير برعام، مؤخرا، وقف المشتريات الأمنية من فرنسا بالمطلق، وذلك في إطار قرار الوزارة بتقليص مشتريات الأسلحة من دول تنتقد حروب إسرائيل وتتخذ خطوات ضدها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنه بدلا من شراء أسلحة من فرنسا، ستعتمد إسرائيل على إنتاج أسلحة محلي وشراء أسلحة من "دول صديقة".

وتعتبر إسرائيل أن فرنسا اتخذت منذ بداية الحرب مواقف "معادية" لها، بينها حظر مشاركة مندوبين إسرائيليين في مؤتمرات ومعارض أقيمت في فرنسا، وتأييد فرنسا لدعوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض حظر بيع أسلحة لإسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن وقف المشتريات الأمنية من فرنسا يأتي في إطار قرار برعام ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، بتوسيع الصناعات الأمنية في إسرائيل بهدف تحقيق "استقلالية في الذخيرة الإسرائيلية"، كعبرة مستخلصة من فترة الحرب على غزة، لكن إسرائيل ستواصل شراء أسلحة من دول تصفها بأنها صديقة لها.