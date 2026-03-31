استطلاع: تراجع ثقة الإسرائيليين بتضرر النظام والبرنامج النووي والصواريخ البالستية

أغلبية الإسرائيليين يوافقون على تحذير زامير من أن المهمات الكثير الملقاة على الجيش ستؤدي إلى انهياره* فيما يتعلق بحزب الله، اعتبر 51% أنه بالإمكان نزع سلاحه، مقابل 43% الذي أكدوا أنه ليس بالإمكان نزع سلاح حزب الله

تراجعت تقديرات الإسرائيليين حيال حجم الضرر التي ستلحقه الحرب الإسرائيلية – الأميركية ضد إيران، وفيما اعتبر 69% في بداية الحرب أن النظام الإيراني سيتضرر بشكل كبير، تراجعت هذه النسبة إلى 43,5% الآن.

جاء ذلك في نتائج استطلاع نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الثلاثاء، وتبين منه أن نسبة الذين يعتقدون أن البرنامج النووي الإيراني سيتضرر قد تراجعت أيضا من 62.5% في بداية الحرب إلى 48% حاليا.

كذلك تراجعت نسبة الذين يعتقدون أن ضررا كبيرا سيلحق بمنظومة الصواريخ البالستية الإيرانية تراجعت من 73% في بداية الحرب إلى 58.5% الآن.

في موازاة ذلك، استمر التراجع في التأييد لاستمرار الحرب، من 63% في بداية الحرب، إلى 54% بعد أسبوعين، وإلى 45.5% الآن.

واعتبر 48% من الإسرائيليين أن البرنامج النووي الإيراني سيتضرر بشكل كبير خلال الحرب، بينما كانت هذه النسبة 62.5% في بداية الحرب. وقال 45% أن الضرر سيكون ضئيلا أو أنه لن يكون هناك ضررا أبدا.

وقدر 58.5% أن منظومة الصواريخ البالستية الإيرانية ستتضرر بشكل كبير، علما أن هذه النسبة كانت 73% في بداية الحرب، بينما قال 36% إن الصواريخ ستتضرر بشكل ضئيل أو لن تتضرر أبدا.

وتراجعت نسبة الذين يعتقدون أن النظام الإيراني سيستهدف بشكل كبير من 69% في بداية الحرب إلى 43.5% الآن، فيما يعتقد 48% أن النظام لن يستهدف بشكل كبير أو لن يتضرر أبدا.

ويعتقد 54% الآن، قياسا بـ63% في بداية الحرب، أنه يجب الاستمرار بالحرب حتى إسقاط النظام الإيراني. وقال 30% إنه يجب السعي إلى وقف إطلاق نار بعد استهداف القدرات العسكرية الإيرانية، ورأى 19% أنه يجب السعي إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

وحول قدرة الجمهور الإسرائيلي على تحمل حالة الحرب، قال 25% إنه بالإمكان التحمل لمدة شهر؛ 34% لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر؛ 10% لمدة نصف سنة؛ 5% لمدة سنة و7% لمدة تزيد عن سنة.

وعبر 58% عن رضاهم من التعامل مع الجبهة الداخلية طوال الحرب، بينما قال 39% إنهم غير راضين.

وقال 59% إنهم يثقون بالتقارير الإسرائيلية الرسمية حول "الإنجازات العسكرية في الجبهات المختلفة، فيما قال 41% إنهم يثقون بهذه التقارير بشكل ضئيل أو لا يثقون بها أبدا.

وفيما يتعلق بحزب الله، اعتبر 51% أنه بالإمكان نزع سلاحه، مقابل 43% الذي أكدوا أنه ليس بالإمكان نزع سلاح حزب الله.

وقال 63% إنه يوافقون على أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وبموجبها أنه يوجد خطر حقيقي بأن المهمات الكثيرة الملقاة على الجيش إلى جانب الامتناع عن تجنيد الحريديين من شأنه يدفع الجيش إلى "الانهيار داخل نفسه"، ويعتقدون أنه حسنا فعل زامير بالتحذير من ذلك. وقال 19% إنه لا يوجد أي خطر كهذا، بينما اعتبر 12% أن أقوال زامير هي تدخل غير لائق بإجراءات سياسية لسن قانون تجنيد.

وعبر 88% عن ثقة مرتفعة بالجيش الإسرائيلي، كما عبر 76% عن ثقة مرتفعة بزامير، وعبر 64% عن ثقة مرتفعة بالناطق العسكري، بينما عبر 43% عن ثقة مرتفعة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.