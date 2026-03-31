صواريخ إيرانية تتسبب بإصابات وأضرار بإسرائيل وقتلى بغارات تستهدف طهران وأصفهان

تسعى واشنطن إلى إنهاء العمليات العسكرية مع مواصلة الضغط الدبلوماسي، فيما تؤكد طهران تمسكها بشروطها قبل أي اتفاق، وسط جهود وساطة دولية لحث الأطراف على التوصل إلى حل يحد من التصعيد.

في اليوم الـ32 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، شهدت العاصمة الإيرانية طهران انفجارات متتالية وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، إثر استهداف محطات فرعية للطاقة، بينما شنت الولايات المتحدة هجوما على مستودع ذخيرة ضخم في أصفهان باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

في الوقت نفسه، واصل الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أميركية في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن بعض السكان في شرق وغرب طهران تعرضوا لانقطاع الكهرباء، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي عشر انفجارات في القدس وتل أبيب الكبرى وسقوط شظايا صاروخية في مدينة بيتح تكف وبلدة بني براك ومستوطنة بيت شيمش، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي لصواريخ أطلقت من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن ليلة الإثنين سلسلة هجمات مكثفة على أهداف إيرانية في أصفهان وطهران، مؤكدا استمرار ضرباته بهدف تعميق الأضرار في البنية التحتية للنظام الإيراني.

سياسيا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز جزئيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يسعى لتحقيق هدف إنهاء العمليات العسكرية مع الحفاظ على الضغوط الدبلوماسية على طهران.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول باكستاني أن نجاح وساطة بلاده بين الأطراف المتصارعة يعتمد على القرارات النهائية التي سيتخذها كل طرف، موضحا أن موقف إيران والولايات المتحدة سيكون حاسما في تحديد نتيجة هذه الجهود.

من جانبه، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب لن يتخذ إلا بعد تحقيق جميع الشروط التي وضعتها إيران، بما يضمن حماية كرامة البلاد وأمنها ومصالح الشعب الإيراني، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن مبادئها الوطنية في أي اتفاق مستقبلي.

تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات ترامب بخصوص استهداف محطات الطاقة وأبار النفط الإيرانية في حال عدم فتح المضيق.