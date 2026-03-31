كاتس: الجيش الإسرائيلي سيحتل جنوب لبنان حتى الليطاني ويسيطر على جسوره

كاتس يهدد "بهدم بيوت القرى المحاذية للحدود كما في رفح وبيت حانون، وستُمنع بشكل مطلق العودة جنوبا لأكثر من 600 ألف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا شمالا، ونحن عازمون على فصل لبنان عن حلبة إيران"

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، باحتلال جنوب لبنان ومنع عودة سكان هذه المنطقة الذين نزحوا عنها منذ بداية العدوان الإسرائيلي الحالي، وهدم جميع البيوت في القرى اللبنانية المحاذية للحدود.

وقال كاتس، حسب بيان صادر في أعقاب مداولات لتقييم الوضع بمشاركة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وضباط آخرين، إن "الجيش الإسرائيلي سيستقر في منطقة أمنية داخل لبنان، وفي خط دفاعي مقابل قذائف (حزب الله) المضادة للمدرعات، وسيسيطر أمنيا في كل المنطقة حتى نهر الليطاني، وبضمن ذلك جسور الليطاني المتبقية، وتصفية قوات رضوان الذين توغلوا إلى هذه المنطقة وتدمير كافة الأسلحة الموجودة هناك".

وأضاف أنه "ستمنع بشكل مطلق العودة جنوبا لأكثر من 600 ألف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا شمالا إلى حين يتم ضمان أمن وسلامة سكان شمال إسرائيل، وسيتم هدم جميع البيوت في القرى اللبنانية المحاذية للحدود، بموجب نموذج رفح وبيت حانون في قطاع غزة"، بادعاء "إزالة التهديدات القريبة من الحدود عن سكان الشمال مرة واحدة وإلى الأبد".

واعتبر كاتس "أننا عازمون على فصل لبنان عن حلبة إيران، واجتثاث أسنان الثعبان وإزالة قدرة حزب الله على التهديد، وأن نغير مرة واحدة وإلى الأبد الوضع في لبنان مع تموضع أمني للجيش الإسرائيلي في الأماكن المطلوبة، من خلال إنفاذ شديد وردع مطلق، تماما كما في سورية وغزة".

وجاء تهديد كاتس في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل ضابط وثلاثة جنود في سرية وحدة "ناحال" خلال معركة مع حزب الله في جنوب لبنان، وادعى أن "قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في جنوب لبنان من أجل الدفاع عن سكان الشمال وإبعاد تهديدات مباشرة عليهم".

وتابع كاتس أن "القوات المتوغلة تدخل بقوة كبيرة إلى القرى، وتستخدم كافة الوسائل، وتطهرها من مقاتلي حزب الله وتدمر بنية تحتية عسكرية التي أقيمت هناك وأسلحة، وتهدم البيوت التي تستخدم كمواقع حزب الله، كما نعمل ضد إطلاق القذائف الصاروخية من مناطق أخرى بشكل متصاعد".