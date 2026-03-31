مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في جنوب لبنان

قتل الجنود الأربعة جراء كمين واشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، تخللها استهداف القوة أثناء الإجلاء بصاروخ مضاد للدبابات. ويعد الحادث من أبرز الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي على هذه الجبهة منذ بدء الحرب.

قتل ضابط وثلاثة جنود من لواء "ناحال" التابع للجيش الإسرائيلي، خلال اشتباك مع مقاتلين من حزب الله، مساء أمس الإثنين، في جنوبي لبنان، خلال نشاط تقوده الفرقة 162 في القطاع الغربي بهدف فرض السيطرة على المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل الجنود الأربعة، بينهم ضابط، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، جراح أحدهم خطرة.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، رصدت دوريات من اللواء، قرابة الساعة 6:30 مساء الإثنين، مجموعات مسلحة من حزب الله، ما أدى إلى اندلاع اشتباك من مسافة قصيرة، تبادل خلاله الطرفان إطلاق النار، حيث ردت القوات على مصادر النيران وأوقعت إصابات في صفوف المسلحين.

وخلال الاشتباك، أصيب عدد من الجنود لتباشر القوات على الفور عمليات إجلائهم نحو نقطة هبوط مخصصة. وأثناء تنفيذ الإجلاء، استهدفت المجموعات المسلحة القوة بصاروخ مضاد للدبابات.

في المقابل، ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق نيران مكثفة، مدعومة بالدبابات وسلاح الجو، مستهدفة مواقع المقاتلين من حزب الله في المنطقة.

ووقع الاشتباك إثر كمين ضد قوة إسرائيلية قرب بلدة بيت ليف، حيث اندلعت اشتباكات مباشرة مع مقاتلين من حزب الله، أسفرت عن مقتل الجنود الأربعة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر عسكري، أن الجنود قتلوا خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله من مسافة قريبة، حيث اندلعت مواجهات مباشرة بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن المسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع خلال محاولة إجلاء القتلى والجرحى من موقع الاشتباك، ما زاد من تعقيد الموقف الميداني.

في المقابل، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى استخدام سلاح الجو والدبابات والمدفعية، مستهدفا المقاتلين الذين هاجموا القوة في المنطقة.

ويعد هذا الحدث الأكبر من حيث عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على الجبهة اللبنانية، والتي تأتي في سياق التصعيد الإقليمي الأوسع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل 10 من جنوده وإصابة 16 آخرين منذ بدء القتال على جبهة لبنان، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن أكثر من 60 جريحا، بينهم ضباط، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات نتجت عن استهداف دبابات.