نتنياهو: "نحن نسحق النظام الإيراني... سيسقط عاجلًا أم آجلًا"

في تصريح إعلامي أحادي دون إتاحة المجال لأسئلة الصحافيين، قال نتنياهو إن العمليات ضد إيران متواصلة، مشددا على أن بلاده "تسحق النظام الإيراني"، في خطاب استحضر فيه رمزية عيد الفصح اليهودي وربطها بسياق الحرب الجارية.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده دون حضور صحافيين أو أجابة عن أسئلة: "نحن نسحق النظام الإيراني"، معتبرا أن الدولة الإيرانية باتت "أضعف من أي وقت مضى" وأن إسرائيل "أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران "لم تنتهِ بعد"، معتبرًا أن إسرائيل "هزّت النظام" الإيراني وأنه "سيسقط عاجلًا أم آجلًا"، وأضاف أنه يأمل "أن يتمكن قريبًا من الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تحالفات جديدة مع دول مهمة في المنطقة".

وتباهى نتنياهو بتوسيع السيطرة الإسرائيلية وانتزاع أراضٍ في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال أقام "حزامًا أمنيًا" يسيطر من خلاله على أكثر من 50% من مساحة القطاع، كما أشار إلى توسيع هذا الحزام في جنوب لبنان، واحتلال مناطق إضافية في الجنوب السوري.

وقال نتنياهو، في تصريحه المسجّل حول الحرب على إيران، إن إسرائيل "ألحقت أضرارًا جسيمة وأبعدت تهديدين وجوديين"، في إشارة إلى البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مدعيًا أن إيران كانت "تندفع بسرعة نحو تطوير سلاح نووي وعشرات الصواريخ الباليستية".

وأضاف نتنياهو أن "لجيوش الإرهاب التي أقامتها (إيران)"، في إشارة إلى حركة حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن، "لا تزال قدرات متبقية لإطلاق النار علينا"، على حد تعبيره؛ معتبرا أن إسرائيل تحت قيادته "غيّرت الواقع في منطقة الشرق الأوسط".

واعتبر أن "التريليون الذي استثمرته إيران في تدميرنا ذهب سدى"، وفق تعبيره، كما استغل نتنياهو المناسبة لمهاجمة المعارضة ووسائل الإعلام، قائلاً: "ماذا حدث لكم يا رجال الاستوديوهات وناطقو المعارضة؟ ارفعوا معنوياتنا لا معنويات العدو".

لبيد يهاجم نتنياهو: "دمّرت المجتمع الإسرائيلي من الداخل"

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، نتنياهو، على خلفية تصريحاته الأخيرة، ووجّه له انتقادات حادة، وقال لبيد: "في اليوم الذي تبكي فيه دولة إسرائيل بأكملها مقتل خمسة جنود من الجيش قُتلوا في لبنان، وفي مساء يشهد إطلاق نار متواصل على بلدات الشمال، ألقى نتنياهو مساء اليوم، للمرة الألف، خطاب الغرور الذي يقول فيه: 'لقد غيّرت الشرق الأوسط'".

وأضاف: "تنقص هذا الخطاب كلمة واحدة: تقريبًا. لقد غيّرت الشرق الأوسط تقريبًا، وفي كل مرة يتضح في النهاية أنه لم يتغير. الشيء الوحيد الذي غيّره هو المجتمع الإسرائيلي، لقد فككنا من الداخل".