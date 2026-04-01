الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة من مصر

اعتراض طائرة مسيّرة تحمل بنادق بعد رصدها أثناء محاولتها التسلل إلى داخل إسرائيل، وفق بيان عسكري.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى داخل البلاد "عبر الحدود الغربية" مع مصر، بعد رصد طائرة مسيّرة قال إنها كانت تحمل وسائل قتالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الجيش، في بيان، إن قواته "أحبطت محاولة تهريب لعشرة أسلحة طويلة"، بعد أن رصدت طائرة مسيّرة "اخترقت من جهة الغرب إلى داخل أراضي إسرائيل" في إطار محاولة تهريب أسلحة.

وأضاف أن وحدات الرصد التابعة له، إلى جانب منظومة المراقبة الجوية، حدّدت مسار المسيّرة، قبل أن تقوم القوات باعتراضها خلال عمليات تمشيط في منطقة لواء "باران".

وذكر البيان أن المسيّرة التي تم اعتراضها كانت تحمل "عشرة أسلحة طويلة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مصدرها أو الجهة التي تقف وراء محاولة التهريب.

وأشار إلى أنه تم نقل الأسلحة التي ضُبطت إلى الجهات الأمنية المختصة "لمتابعة المعالجة"، على حد تعبيره.