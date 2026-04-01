باحث إسرائيلي: إطلاق الصواريخ الإيرانية بموجب معادلة "العين بالعين" وليس عبثيا

"ثمة أهمية بالنسبة لإيران لإنشاء معادلة الرد، التي هي عمليا معادلة ردع، وإسرائيل هي جزء فحسب منها، والحوثيون سيغلقون مضيق باب المندب بحال هجوم كبير جدا ضد إيران، والمرحلة القادمة ستكون هجمات ضد الجامعات الإسرائيلية"

محاولة إحماد حريق في مصقاة النفط في حيفا بعدما أصابها صاروخ، أول من أمس (Getty Images)

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن ترسيخ معادلة "العين بالعين" في مواجهة خصوم إيران، في أعقاب استهداف إسرائيل والولايات المتحدة بنية تحتية إيرانية، وقال إن إيران ستعتمد قاعدة الرد المتناسب؛ فإذا بدأ العدو "حرب البنى التحتية"، فسيتم استهداف بناه التحتية في المقابل.

واعتبر قاليباف أن هذه المعادلة دشنت مرحلة جديدة من المواجهة تهدف إلى جعل أي اعتداء يواجه رداً فورياً وحاسماً، ووصف مهاجمة البنية التحتية الإيرانية بأنه "انتحار" ومحاولة لإخفاء الهزائم الميدانية.

وقال الباحث في برنامج إيران في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب والرئيس السابق لبرنامج إيران في دائرة الأبحاث التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، داني سيترينوفيتس، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، إن "هذه المعادلة الإيرانية تؤكد على أن القيادة والسيطرة في إيران صامدة، لأنه في نهاية الأمر توجد هناك قرارات إستراتيجية وعمليات ميدانية. وإطلاق الصواريخ ليس عبثيا".

وأضاف سيترينوفيتس أنه "ليس صائبا القول يطلقون ما هو متوفر لديهم. وتوجد خطة إستراتيجية وتشغيلية للحرب. ورأوا ذلك في الهجوم في جنوب إيران، الذي أدى إلى الهجوم الأول على مصفاة النفط في حيفا، ثم الهجوم في نطنز وبعده الرد بمهاجمة ديمونا".

وتابع أنه "نُفذت هجمات ضد مصانع الفولاذ في إيران، وبعدها استهداف مصنع في نيئوت حوفاف (في النقب). وعاد الإيرانيون إلى مهاجمة مصفاة النفط في حيفا للمرة الثانية لأننا هاجمنا بنيتهم التحتية للكهرباء".

وأشار سيترينوفيتس إلى أنه "ثمة أهمية بالنسبة لإيران لإنشاء معادلة الرد، التي هي عمليا معادلة ردع، وإسرائيل هي جزء فحسب منها. فالهجوم في رأس لفان، على سبيل المثال، عطّل 17% من قدرة استخراج الغاز القطري في أعقاب الهجوم على حقل بارس في جنوب إيران".

ولفت سيترينوفيتس إلى عنصر جديد تم إدخاله إلى المعادلة، وهو تهديد الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب، الذي سيتم تنفيذه في حال شن هجوم كبير جدا في إيران أو توغل بري إلى أراضيها.

وأضاف أن إغلاق باب المندب "سيكون حدثا هاما، و’العين بالعين’ سيتصاعد، وبالنسبة لإيران فإن ’أي شيء تفعله ضدي، سأفعله ضدك وأكثر من ذلك’. وهم لا يساوون وإنما يصعدون. ويحاولون إنشاء قواعد لعبة جديدة. وهم يدركون أنه كي لا يهاجمونهم يتعين عليهم أن يتسببوا بألم أكبر".

ورجح سيترينوفيتس أن المرحلة القادمة ستكون هجمات ضد المؤسسات الأكاديمية، بعد شن هجمات ضد مؤسسات كهذه في إيران، وقد هدد الحرس الثوري الإيراني، مؤخرا، بأن جامعات إسرائيلية ستكون أهدافا شرعية.