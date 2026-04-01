دفعات صاروخية متتالية من إيران نحو إسرائيل وغارات واسعة على طهران

قصفت إيران بلدات ومناطق في إسرائيل برشقات صاروخية عديدة ومتتالية، وبالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي بدء غارات واسعة على طهران، فيما حذر من تصاعد حدة هجمات إيران وحزب الله الليلة.

أطلقت إيران مساء اليوم، الأربعاء، عدة دفعات صاروخية متتالية على إسرائيل تركزت نحو تل أبيب ومناطق وبلدات أخرى في ضواحيها ومنها استهدفت بلدات في جنوب مدينة حيفا، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أكثر من 10 صواريخ أطلقت من إيران حيث جرى اعتراض عدد منها وسقوط أخرى وشظايا بعدة مواقع وبلدات.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة غارات واسعة على العاصمة طهران في ما قال إنها تستهدف عشرات البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني، فيما حذر من تصاعد حدة هجمات إيران وحزب الله الليلة وتحديدا مع دخول عيد الفصح اليهودي.

سياسيًا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية ستغادر إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، معتبرًا أنه "لا يوجد مبرر للبقاء أطول"، فيما لوّح الحرس الثوري باستهداف شركات أميركية، وقال وزير الحرب الأميركي إن الأيام المقبلة ستكون "حاسمة"، في ظل استعدادات لمواصلة العمليات.

