بنك إسرائيل: احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع في 2025 رغم تصاعد المخاطر

أظهر تقرير بنك إسرائيل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي خلال 2025 مدفوعة بأرباح الأسواق المالية وعوائد الفوائد وفروقات أسعار الصرف، في ظل بيئة اقتصادية عالمية داعمة، مقابل تسجيل زيادة في مستوى المخاطر نتيجة توسيع الاستثمار في الأسهم وتعديل سياسة الاستثمار.

أعلن بنك إسرائيل، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي خلال عام 2025 بنحو 14.9 مليار دولار، لتصل إلى 229.5 مليار دولار، مدفوعة بأرباح الاستثمارات في الأسهم والسندات وعائدات الفوائد، إلى جانب تأثيرات إيجابية لفروقات أسعار الصرف نتيجة تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وذلك وفق تقرير استثمار الاحتياطيات السنوي.

وجاء هذا الارتفاع في ظل بيئة اقتصادية عالمية وُصفت بـ"الإيجابية نسبيًا"، حيث واصلت أسواق الأسهم والسندات تحقيق أداء قوي مدعومًا بالنمو العالمي والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين بقي التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، ما حدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، مقابل ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا بفعل المخاطر المالية والجيوسياسية.

وبحسب التقرير، توزعت أصول الاحتياطيات بنهاية العام بواقع 65% في السندات الحكومية وغيرها، و25% في الأسهم، و10% في سندات الشركات، في مؤشر على استمرار اعتماد سياسة استثمارية تميل إلى التوازن مع توسيع الانكشاف على الأصول ذات المخاطر الأعلى.

وسجل العائد على الاحتياطيات وفق مؤشر العملة نسبة 7.9% خلال عام 2025، في حين بلغ العائد بالشيكل 2.5%، متأثراً بارتفاع قيمة العملة الإسرائيلية بنسبة 9.6% مقابل مؤشر العملة، مع تحقيق عوائد إيجابية أيضًا على مدى ثلاث وخمس سنوات، بما يتماشى مع هدف السياسة الاستثمارية المتمثل في تغطية تكلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات على المدى الطويل.

في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع طفيف في تقلبات الاحتياطيات نتيجة انخفاض تذبذب الأسواق، إلا أن زيادة وزن الأسهم في المحفظة أدت إلى ارتفاع مستوى المخاطر، خصوصاً وفق مؤشر "خطر الخسارة" (CVaR5%)، في وقت أقرّت فيه اللجنة النقدية تعديلات جديدة في نهاية العام تهدف إلى تشديد معايير الأمان والسيولة، مع توسيع هامش الاستثمار في الأصول الخطرة بشكل مدروس.