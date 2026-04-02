رشقات صاروخية من إيران واليمن نحو إسرائيل وسقوط شظايا بعدة بلدات

سقطت شظايا ومقذوفات صاروخية في عدة بلدات ومواقع إسرائيلية، بعد إطلاق إيران عدة رشقات صاروخية بالإضافة إلى صاروخ أطلق من اليمن.

أطلقت إيران واليمن رشقات صاروخية نحو عدة بلدات ومناطق في إسرائيل بينها تل أبيب والقدس والجنوب، سقطت على إثرها شظايا صاروخية بعدة بلدات ومواقع من دون الإبلاغ عن إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال مسؤول مقرّ قيادة النفط في إيران. وقال في بيان، إن "سلاح الجوّ، شنّ بتوجيهات استخباراتية دقيقة من شعبةالاستخبارات، هجومًا في وقت سابق من هذا الأسبوع (السبت) في طهران، وقتل مسؤول مقرّ قيادة النفط التابعة للنظام الإيراني، جمشيد إسحاقي". وذكر أن "مقرّ قيادة النفط يعدّ جزءًا من القوات المسلحة للنظام، وتُمكّن قواته من مواصلة أنشطتها وتعزيز قدراتها العسكرية من خلال عائدات بيع النفط"، على حدّ وصفه.

وحذّرت الأمم المتحدة، الخميس، من تصاعُد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع، داعيا إلى وقف فوري للحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران وهجمات طهران على جيرانها. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش للصحافيين في نيويورك "نحن على حافة حرب أوسع... حرب قد تبتلع الشرق الأوسط وتترك آثارا دراماتيكية في أنحاء العالم".

