إصابة وتضرر مصنع لإنتاج مسيّرات وسط إسرائيل إثر سقوط رأس صاروخ إيراني

أُلحق ضرر كبير بمصنع شركة "إيروسول للحلول الجوية" الذي ينتج طائرات مسيّرة في منطقة بيتح تيكفا بعد سقوط رأس حربي لصاروخ إيراني قربه، ما تسبب بحفرة كبيرة وأضرار جسيمة في المباني المحيطة ووقوع إصابتين.

ورصدت حفرة كبيرة وأضرار جسيمة في المباني المحيطة بموقع سقوط رأس الصاروخ الإيراني. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن رجلا وامرأة أصيبا بجروح طفيفة ونقلا إلى المستشفى.

وأخطرت شركة "فالوريكس" البورصة الإسرائيلية بتسجيل أضرار جسيمة في المصنع، وذلك بعد يومين من إعلان الشركة نفسها استحواذها على شركة "ايروسول"، التي تضم بين زبائنها وزارة الأمن، والصناعات الجوية، وشركة "إلبيت"، وشركة "رافائيل" في البلاد.

وتعمل شركة "فالوريكس" نفسها على تطوير وإنتاج وبيع محركات ومولدات تعتمد على الاحتراق الداخلي، وهي مدرجة في بورصة تل أبيب بقيمة سوقية تبلغ 213 مليون شيكل.

وجاء في تقرير الشركة للبورصة "استكمالا للتقرير الفوري بشأن توقيع اتفاق لشراء حصة السيطرة في شركة ’ايروسول للحلول الجوية’، نبلغكم أنه نتيجة إطلاق صواريخ وسقوط أحدها بالقرب من المصنع الوحيد لشركة ’ايروسول’، لحق ضرر كبير بالمصنع".

وأشارت إلى أنها لا تزال تدرس حجم الأضرار الذي لحق بنشاط "ايروسول"، وقالت إن تقييمها يستند إلى عمليات مسح أولية أجريت في الموقع.

وقال المدير العام لشركة "فالوريكس"، إن "انفجارا وقع بالقرب من مصنع ’ايروسول’ في ساعة لم يكن فيها موظفون في المكان ولم تقع إصابات بشرية. في الأيام القريبة سنعمل على استكمال تقييم الأضرار والتعامل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعويض التأميني".