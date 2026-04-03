استطلاع: الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز بـ61 مقعدا مقابل 49 للائتلاف

أظهر استطلاع اليوم، الجمعة، أنه في حال جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، فإن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز مجتمعة بـ61 مقعدا، مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن أحزاب الائتلاف حصلت على النتائج التالية: حزب الليكود 25 مقعدا، حزب شاس 9 مقاعد، حزب "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

وجاءت نتائج الأحزاب الصهيونية في المعارضة كالتالي: حزب برئاسة نفتالي بينيت 22 مقعدا، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 14 مقعدا، حزب "الديمقراطيين" 9 مقاعد، ، حزب "يسرائيل بيتينو" 8 مقاعد، ، حزب "ييش عتيد" 8 مقاعد.

وحصلت قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 6 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وقال 55% من المستطلعين إن ميزانية الدولة للعام 2026 التي صادق عليها الكنيست بداية الأسبوع الحالي مفيدة لمصلحة أحزاب الائتلاف، بينما اعتبر 20% أن الميزانية مفيدة لمصلحة الدولة.