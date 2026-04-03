المعارضة الإسرائيلية تطالب ترامب بعدم دعم نتنياهو عشية الانتخابات

توجه مسؤولون في أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى جهات أميركية مقربة من الرئيس دونالد ترامب، كي تطالبه بألا يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري خلال العام الحالي، وذلك تحسبا من تقديم ترامب دعما لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

إحدى الجهات التي توجه إليها المسؤولون في أحزاب المعارضة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، اجمعة، هي سيدة الأعمال الإسرائيلية – الأميركية مريم أدلسون، المعروفة بقربها من ترامب والتي تبرعت بأموال طائلة لحملاته الانتخابية وكان لها تأثير كبير على ترامب في قضية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وطالب المسؤولون في أحزاب المعارضة الإسرائيلية إدلسون وجهات أميركية أخرى تواصلوا معها بأن ينقلوا رسالة إلى ترامب مفادها أنه "لا ينبغي التدخل بالشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

ويحاول ترامب التدخل في محاكمة نتنياهو، وطالب خلال خطاب ألقاه في الكنيست الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بإصدار عفو عن نتنياهو وإلغاء محاكمته بتهم فساد خطيرة، ولاحقا هاجم ترامب هرتسوغ بشدة لأنه لم يصدر عفوا، الأمر الذي زاد التخوفات من استمرار تدخل كهذا قبل الانتخابات العامة.

ويتحدث قياديون في حزب الليكود عن أن زيارة محتملة لترامب إلى إسرائيل قبيل الانتخابات من أجل دعم نتنياهو، كما تمت دعوة ترامب إلى حفل توزيع "جائزة إسرائيل" ومنحها له، الذي سيقام في "يوم استقلال" إسرائيل بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أحد أحزاب المعارضة وضالع في نقل رسائل إلى مقربين من ترامب، قوله إن "الرسالة التي نقولها للجهات التي تحدثنا معها هي ليست أن يتوجهوا ضد نتنياهو وإنما بشكل عام لا ينبغي التدخل في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، وليس مطلوبا التعبير عن دعم لمرشح كهذا أو ذاك. وحقيقة أن نتنياهو وحكومته لا يمنعون تدخل ترامب في موضوع العفو هو مس شديد بسيادة الدولة ومؤسسات حكم القانون".