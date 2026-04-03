لائحة اتهام ضد مواطن من قلنسوة بادعاء التخابر مع "عميل أجنبي"

حسب لائحة الاتهام، مقداد ناطور تواصل مع شخص عرّف نفسه باسم "أبو علي"، الذي كلّفه بنقل معلومات من داخل إسرائيل تتعلق بالوضع الأمني وأضرار في البنية التحتية المدنية من جراء صواريخ* اتهام مستوطنين اثنين بالتجسس لصالح إيران

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد مقداد ناطور (47 عاما) من مدينة قلنسوة، بادعاء ارتكابه مخالفات أمنية تتعلق "بالاتصال مع عميل أجنبي والتجسس وإتلاف أدلة" وطلبت تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وجاء في لائحة الاتهام أن ناطور عمل لسنوات طويلة كمترجم بلغة الإشارات في مؤسسات إسرائيلية بينها الشرطة ومصلحة السجون والمحاكم ومؤسسة التأمين الوطني.

وحسب لائحة الاتهام، فإنه خلال العام 2025 تواصل ناطور مع شخص عرّف نفسه باسم "أبو علي"، وأن الأخير اقترح عليه دفع مبلغ شهري مقابل أن ينشر ناطور معلومات إخبارية في منصة تلغرام، وادعت لائحة الاتهام أن ناطور اشتبه بأن "أبو علي" هو جهة معادية لإسرائيل أو أنه يعمل من قبل "دولة معادية"، استمر في التعاون معه خلال الحرب الحالية على إيران.

وأضافت لائحة الاتهام أن "أبو علي" كلّف ناطور بنقل معلومات من داخل إسرائيل وبضمنها معلومات تتعلق بالوضع الأمني ومعنويات السكان وعن أضرار في البنية التحتية المدنية من جراء صواريخ، وحالة خدمات حيوية مثل شبكات المياه والكهرباء والإنترنت، وأن ناطور أرسل له تقارير حول العثور على مخلفات صواريخ في الجليل الأعلى، وأرفق صورا وبيانات صادرة عن قيادة الجبهة الداخلية حول توقف أحداث إطلاق صواريخ في أنحاء البلاد، وعناية الشرطة بمواقع سقوط صواريخ أحدثت أضرار ورصد إسقاط طائرة مسيرة في نهريا ومعلومات أخرى.

وتابعت لائحة الاتهام أن ناطور طولب بإعداد تقارير يومية مفصلة حول مواضيع مختلفة متعلقة بمجريات الحياة في إسرائيل خلال الحرب، والتوجه شخصيا إلى مستشفيات قريبة من منطقة سقوط صواريخ وإعطاء تفاصيل حول عدد الجرحى والقتلى.

وادعت لائحة الاتهام أن ناطور اقترح أن ينقل معلومات لم تُنشر في وسائل الإعلام، وأنه سعى إلى محو مراسلات واستخدم حساب في تلغرام باسم مجهول وحاول إخفاء محادثات مع "أبو علي".

في موازاة ذلك، جاء في بيان صادر عن الشرطة والشاباك أنه تعالى خلال التحقيق مع ناطور أنه كان يبحث عن عمل وتوجه إلى قناة الجزيرة، وأن جهات في القناة وجهته إلى شخص يعمل لصالح "جهة معادية" من أجل تنفيذ مهمات وذلك قبل وخلال الحرب على إيران.

كذلك قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، لائحة اتهام ضد يسرائيل ليفكوفيتش (20 عاما) وأوريئيل ماكيتان (25 عاما) وكلاهما من سكان مستوطنة "موديعين عيليت"، نسبت إليهما تهمة التخابر مع عملاء إيرانيين وتصوير مقطع فيديو لمنزل ضابط في قوات الاحتياط الإسرائيلية.

ووفقا للتهم الموجهة ضد المستوطنَين فإنهما وثقا شوارع تؤدي إلى عدة مدن إسرائيلية وإلى المحكمة المركزية في اللد.

واتهم المستوطنان بأنهما نقلا إلى العملاء الإيرانيين صورة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومعلومات كاذبة حول الصورة.

وأشار مندوب النيابة العامة في طلب تمديد اعتقاله المستوطنين إلى أنهما كانا يدركان أنهما يتواصلان مع عملاء أجانب معادين لإسرائيل، وأنهما تلقيا من العملاء مبلغ يزيد عن ألف دولار تم تحويله إلى محفظتهما الرقمية.