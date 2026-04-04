مسؤول إسرائيلي يقدر استمرار "القتال المكثف" مع إيران لأسبوع آخر على الأقل

تستعد إسرائيل لاستمرار "القتال المكثف" مع إيران لأسبوع إضافي على الأقل، بعدما أبلغت أن المحادثات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "وصلت إلى طريق مسدود"، وهي تنتظر الضوء الأخضر من ترامب لمهاجمة بنى تحتية ومنشآت طاقة.

قدر مسؤول إسرائيلي، استمرار الحرب على إيران وما وصفه بـ"القتال المكثف" لأسبوع إضافي على الأقل، في وقت تستعد تل أبيب لمهاجمة بنى تحتية ومنشآت طاقة إيرانية وتنتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى لـ"رويترز"، أن أي هجمات من هذا القبيل من المرجح أن تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأُبلغت إسرائيل بأن المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار "وصلت إلى طريق مسدود"، وأن الأميركيين يخططون لمهاجمة بنى تحتية مدنية في إيران؛ بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء السبت.

وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق، بأن جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود. ووفقا لوسطاء تحدثوا إلى الصحيفة، فإن جهود دول في المنطقة بقيادة باكستان لتحقيق وقف إطلاق النار قد فشلت.

وتطرق ترامب مساء السبت إلى مهلة الـ10 أيام التي منحها لإيران من أجل التوصل إلى صفقة وفتح مضيق هرمز، قائلا "تبقى لهم 48 ساعة، وإلا ستفتح عليهم أبواب الجحيم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء، السبت، مهاجمة مجمع بتروكيماويات في إيران، قال إنه مسؤول عن إنتاج مواد كيميائية تستخدم في تصنيع وسائل قتالية، وذكر أنه استهدف بنيتين تحتيتين مركزيتين تستخدمان لإنتاج مواد تدخل في تصنيع المتفجرات والصواريخ الباليستية ووسائل قتالية أخرى.

وأوردت "كان 11" مساء الجمعة نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم إن الاقتصاد الإيراني سيكون الهدف التالي في الحرب، بعد استكمال استهداف الصناعات العسكرية الإيرانية.

كما نقلت عن مصدر دبلوماسي، قوله إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي ينسقون مع مسؤولين من روسيا لإخراج خبراء روس من مفاعل ومنشأة بوشهر النووية، ضمن ما وصف بـ"ممر آمن" من إيران، وأن عملية الإجلاء بدأت بالفعل بعد هجوم جديد استهدف محيط المفاعل.