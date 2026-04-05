صاروخ إيراني يضرب مبنى في حيفا: مصابون وبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

أُصيب أربعة في قصف صاروخي إيراني ضرب مبنى بحيفا، أحدهم بحالة خطيرة مع احتمال عالقين، تزامنا مع صفارات إنذار واسعة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال اتفاق، مقابل تهديدات متبادلة وتصعيد متسارع بالحرب.

أُصيب أربعة أشخاص في استهداف مبنى سكني من عدّة طوابق في حيفا بصاروخ إيراني، يحمل رأسًا يزن 450 كيلو غراما، ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة، فيما أشارت طواقم الإنقاذ لاحتمال وجود عالقين، ودوت صافرات الإنذار شمالي وجنوبّ البلاد، إثر إطلاق صواريخ من إيران.

وأُخليت 16 شقة مجاورة للمبنى الذي أصابه صاروخ في حيفا، فيما لا تزال حياة أربعة محاصرين تحت الأنقاض مهددة، في وقت أشار المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إلى أن الصاروخ يبدو أنه لم ينفجر.

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتقاده اليوم الأحد، أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران، الإثنين، بعيد تجديد تهديده بقصف بناها التحتية، إذا لم تعد فتح مضيق هرمز، فيما هددت إيران، بإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز في حال أقدم الرئيس الأميركي على تنفيذ تهديداته بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

فيديو يوثّق أولى لحظات سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة حيفا.

وتتسارع وتيرة التصعيد في اليوم الـ37 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تداخل غير مسبوق بين العمليات العسكرية والرسائل السياسية، وسط تهديدات متبادلة تستهدف البنى التحتية الحيوية، وتضارب واضح في الروايات بشأن أبرز أحداث الميدان، وعلى رأسها عملية إنقاذ طيار أميركي داخل الأراضي الإيرانية.

