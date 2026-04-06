تقرير: اعتقال 4 جنود إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران

تحقيق أمني في شبهات تجسس يطال أربعة جنود إسرائيليين من وحدة قتالية، في قضية يتولاها الشاباك والشرطة، وسط معطيات تشير إلى تصاعد حالات التجنيد المرتبطة بإيران داخل إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

اعتقلت السلطات الإسرائيلية أربعة جنود في الخدمة النظامية، جميعهم من وحدة قتالية، بشبهة التجسس لصالح جهات إيرانية، في إطار ما وُصف بأنه "قضية أمنية خطيرة" جرت خلال الحرب المتواصلة على إيران.

وذكرت قناة i24NEWS، مساء الإثنين، أن التحقيق في القضية يجري حاليًا من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، مشيرة إلى أن الاعتقالات نُفذت خلال الأسبوع الماضي على مرحلتين متزامنتين.

وأفاد التقرير بأن بعض المشتبه بهم لا يزالون ممنوعين من لقاء محامٍ، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقال جميع الجنود الأربعة على ذمة التحقيق.

وتأتي هذه القضية ضمن تصاعد ملحوظ في قضايا التجسس المرتبطة بإيران داخل إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، حيث قُدمت، بحسب معطيات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أكثر من 40 لائحة اتهام في قضايا أمنية منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، شملت نحو 60 متهما بتهم تتعلق بالتواصل مع جهات أجنبية.

وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن عمليات التجنيد تبدأ غالبًا بمهام بسيطة وتتطور تدريجيًا، فيما تتحدث تقارير عن ارتفاع في نشاط الأجهزة الإيرانية لتجنيد إسرائيليين، بما في ذلك مبادرات فردية من مواطنين عرضوا العمل مقابل مقابل مادي.

وبحسب التقديرات ذاتها، تشمل المهام المنسوبة للمجندين جمع معلومات استخباراتية، وتحديد أهداف محتملة، والمساهمة في عمليات نقل أموال أو وسائل قتالية، إضافة إلى مهام تهدف لاختبار ولاء المجندين أو التأثير على الوعي العام.