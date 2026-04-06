غداة إصابة بناية في حيفا بصاروخ إيراني: انتشال 4 جثث... 23 قتيلا في إسرائيل خلال الحرب

ارتفعت حصيلة الضحايا في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران إلى 23 قتيلا، وذلك بعد انتشال جثث 4 قتلى بينهم مسن ومسنة ورجل وامرأة غداة إصابة مباشرة لبناية سكنية مأهولة بصاروخ إيراني برأس يزن نحو طن من المتفجرات.

أقرت وفاة 4 إسرائيليين في مدينة حيفا غداة انتشال جثثهم بعدما كانوا في عداد المفقودين، إثر سقوط صاروخ إيراني برأس يزن نحو طن من المتفجرات وأصاب بناية سكنية متعددة الطوابق بشكل مباشر مساء الأحد.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثتي مسن ومسنة، في الثمانينيات من عمريهما، فجر الإثنين ثم بعد ساعات عثر على الجثتين الأخيرتين وهما لرجل (40 عاما) وامرأة (35 عاما).

فيديو يوثّق أولى لحظات سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة حيفا. pic.twitter.com/RZtFxa4w63 — موقع عرب 48 (@arab48website) April 5, 2026

وفي التفاصيل، فإن عمليات البحث تحت أنقاض البناية استمرت 18 ساعة منذ الإصابة المباشرة وانهيار أجزاء منها.

وبحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن المكان الذي عثر فيه على العالقين كان في أسفل البناية قرب بيت الدرج، وقد استغرق الأمر وقتا لكشف وإزالة الأنقاض قبل الوصول إليهم.

وأفيد بأن الجزء السفلي من البناية كان يحتوي على ملجأ يعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، وبحسب تقدير ضابط رفيع في قيادة الجبهة الداخلية فإن القتلى لم يتمكنوا من الدخول إليه في الوقت المناسب، إذ أن كل من كان داخل الملجأ نجا من سقوط الصاروخ الإيراني والإصابة المباشرة.

23 قتيلا في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب في إسرائيل منذ 28 شباط/ فبراير، إلى 23 قتيلا، كما تعاملت الطواقم الطبية مع نحو 550 مصابا من جراء صواريخ إيران وحزب الله، بينهم مصاب وصفت حالته بالحرجة و21 بالخطيرة و37 بالمتوسطة، و488 إصابة طفيفة.

حيفا: تصوير جوي عن قرب فوق المبنى الذي أُصيب بصاروخ إيراني pic.twitter.com/1PUqbmCQy8 — موقع عرب 48 (@arab48website) April 5, 2026

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 11 من جنوده وضباطه في معارك مع حزب الله جنوبي لبنان، إثر انخراطه في الحرب إلى جانب إيران منذ 2 آذار/ مارس الماضي.