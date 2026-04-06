قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بصدد التوصية بالعودة إلى التعليم ضمن قيود

أضرار في مدرسة في تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيراني، اليوم (Getty Images)

تعتزم قيادة الجبهة الداخلية التوصية أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، بمضاعفة عدد التجمهرات من 50 إلى 100 شخص.

كما ستوصي بالعودة إلى التعليم في جميع أنحاء البلاد بموجب قيود متفاوتة.

وستكون العودة إلى التعليم داخل مكان آمن في المناطق ذات اللون البرتقالي بموجب تصنيف قيادة الجبهة الداخلية، وتشمل المدن: تل أبيب، غفعتايم، بني براك، رمات غان، حولون، بات يام، ريشون لتسيون، بيتاح تيكفا، ديمونا، بئر السبع، عراد، وكفر قاسم.

وستكون العودة إلى التعليم في شمال البلاد والقدس والمناطق المصنفة بأنها صفراء في أنحاء البلاد في مكان محاذي لأماكن آمنة.

ويخضع القرار بهذا الخصوص للتطورات الأمنية في اليومين المقبلين، وسيتم تطبيقه بدءا من الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اليوم الإثنين، أن التعليم سيكون عن بعد في يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي.